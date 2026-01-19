119消防節 竹市消防、義消捐血暨祈福





每年的1月19日是「119消防節」，新竹市消防局及新竹市義消總隊秉持消防及義消救災與救難、無私大愛的精神，盛大辦理捐血活動，挽袖捐出熱血，紓解春節前血庫缺血的問題。19日市長高虹安到場向熱情參與捐血活動的警義消、眷屬及熱心的市民鼓勵並表達感謝。

高市長說，今年119消防節適逢平日，民眾也非常熱情參與捐血活動，為了讓捐血不塞車，在消防局及關新公園兩地共調度5輛捐血車，加上西大捐血室也一同來助陣，讓熱心的捐血人送暖不打結。

廣告 廣告

高虹安市長與與消防局長李世恭帶領警義消幹部於新竹都城隍廟上香祈福。

高市長表示，春節期間是全國血荒最嚴重的時候，於119消防節打火弟兄們號召鬥陣捐出熱血，也希望藉此帶動市民捐血熱潮，使活動別具意義。此活動自2005年舉辦以來，已連續22年創下桃竹苗地區捐血車當日最高捐血紀錄，今日活動於下午4時結束，共計捐出1,487袋熱血，再次創下紀錄，22年來已捐出超過14,064袋血。

今天也特別感謝新竹千葉火鍋、鼎盛十里、共好發展總會、家欣樓餐廳以及新竹光華獅子會協辦，讓市民除了響應捐血公益外，每捐血1袋即能獲得千葉火鍋免費招待券及鼎盛十里鍋物折價券各1張。

今日下午高市長亦代表市府，與消防局長李世恭、義消總隊鍾淑英副總隊長一同帶領竹市所屬警義消幹部於新竹都城隍廟舉行上香祈福儀式，儀式遵循古禮，共同祈求竹市風調雨順、國泰民安、無災無害，也保佑消防、義消人員執勤平安。

更多新聞推薦

● SBL聯賽爭議接連爆 運動部關切要求籃協全面檢討場地安全及治理責任