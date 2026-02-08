hololive佩克拉約天音彼方吃飯！直問「真的不復出？」本人相當堅定

hololive 旗下 JP 組三期生 VTuber 兔田佩克拉（兎田ぺこら），最近在直播中談到和去年 12 月底剛畢業的四期生天音彼方私下吃飯的事情。由於天音彼方在畢業前就曾明確表示未來沒有復出或轉生的計畫，這次佩克拉親口轉述畢業成員的近況，甚至再次詢問對方「真的不打算復出？」

佩克拉分享了彼方目前的情況。（圖源：YouTube@usadapekora／hololive 官方）

佩克拉表示這是彼方吃飯時，直接問了那個所有粉絲都最想知道的問題：「妳是真的完全沒有打算要回來嗎？」面對佩克拉單刀直入的詢問，天音彼方的答案依舊沒有改變，她堅定表示目前確實沒有重回業界的意願，維持了畢業當時「不復出、不轉生」的立場。

雖然目前還是沒有復出的想法，但天音彼方也表示在自己離開後，每當看到社台 X（推特）上看到很多嘿民（粉絲）發文表示寂寞時，看著看著就覺得自己現在也變成了嘿民的一份子；同時彼方也提到，目前已經沒有一個能發聲的舞台，心裡難免會感到些許焦慮。

但粉絲也不用太擔心，因為彼方表示自己現在過得非常好，也再次自信回答：「我要回歸社會了」。有趣的是，佩克拉透露這次飯局是由天音彼方負責預訂，菜單上甚至有佩克拉最愛、但彼方自己不敢吃的「白子」（魚膘）。佩克拉本人直接表示絕對值得再來吃。