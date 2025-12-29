11kg行李機場秤重「翻倍」 旅客疑「超收2千」喊：遭坑！

民眾到桃園機場準備出國，托運行李時，過磅機顯示22公斤。（示意圖／東森新聞）





覺得被坑？民眾到桃園機場準備出國，托運行李時，過磅機顯示22公斤，但他在家自行測量，明明只有11公斤，多出來的10公斤，還得付2千多元超重費用。結果抵達釜山後，再測量行李卻只有12.5公斤，質疑桃園機場磅秤有問題，會坑遊客的錢，後續不排除提出申訴。

機場內人來人往，越來越接近春節，不少人準備出國放鬆，但現在卻有旅客，因為行李拖運先生了悶氣。

28日這名旅客前往桃園機場第二航廈，要飛往韓國釜山，在24號櫃台托運行李秤重時，過磅機顯示22公斤，他非常疑惑，因為先前在家秤重，只有11點多公斤，怎麼平白無故翻倍，多了10多公斤。

其他旅客：「秤出來跟他們秤的，差10公斤很離譜啊，我覺得差太多了，不知道遇到什麼問題，（覺得不太可能）對啊。」

當下地勤告知，超出限額15公斤要多收錢，超重一公斤要多付1萬2韓元（大約288塊台幣），加購5－10公斤就得付1440到2880元台幣，因為趕時間，旅客只能多付2000多塊，但他降落釜山再次秤了行李，就是只有12.5公斤，讓旅客質疑自己被坑了。

而我們來到桃園機場實測，行李放到旁邊秤重台顯示19.12公斤，放在同一款過磅機上顯示19.1公斤，沒有太大差異，是機台老舊忘記歸零，還是哪個環節出問題有待調查。

機場工作人員：「基本上不會累計我們都是，因為它是會有比如說，單件單件行李去做計算的部分，我們都會使用歸零鍵，來做行李的重量測試。」

不少網友表示，有疑問的當下，應該立即找其他磅秤秤重，畢竟事後要證明有一定難度，但也有人點出，磅秤如果問題，應該會有其他人跳出來反應，只能提醒民眾，發現行李秤重有問題，第一時間都要立即反映，找尋管道申訴以免吃了悶虧。

