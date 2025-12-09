12個意想不到台灣人的搜尋行為 星期一想離職？星期二訂機票？｜Yahoo 2025搜尋大數據揭密

2025年即將結束，你今年搜尋了哪些問題呢？Yahoo新聞利用豐富的Yahoo搜尋數據分析，發現台灣人許多不為人知的可愛一面，搜尋框裡的關鍵字似乎更誠實地反映網友的內心渴望。以下整理出12個有趣發現，揭露台灣人對於職場、投資、交友與生活最真實的看法。

星期一「離職」搜尋最高峰

Monday Blue看來是真的！星期一是「離職」、「辭職」一周七天裡的搜尋最高峰，而早上10點更是周一的搜尋最高點。但網友對離職的搜尋熱度也隨著每日上班遞減，星期五為上班日最低點，周六日的搜尋熱度更是降到上班日的三分之一左右。若以2025整年度來看，「離職」搜尋量最高的區間，為2月跟3月。

「搜尋機票」最佳時機？星期二網友最愛搜

一周七天，星期二是最多網友搜尋機票的一天，網路傳說指星期二機票最便宜，雖然有專家出面闢謠，但搜尋量來看，還是不少網友認為星期二是最佳時機。而從飛行地點來看，也有性別差異。「韓國機票」搜尋者大多為女性，地點包含濟州島、釜山等等；男性則以上海、名古屋、首爾、越南等地為主。

午休前、下班前最愛搜天氣

一天中你習慣什麼時候看天氣呢？Yahoo搜尋數據顯示，上午10點到11點以及下午4點到5點是網友最愛搜尋「天氣」的兩個高峰時段，似乎完美對應上班族的生理時鐘，早上10點「看天吃飯」決定午飯地點，下午4點考慮下班後的通勤路況。

訂飲料高峰在星期五早上10:00

手搖飲真的流淌在台灣人的血液裡！從手搖飲相關關鍵字的搜尋數據中發現，周二開始搜尋需求增加，搜尋高峰則是周五上午10點，可見台灣人迎接周末假日的儀式感，就是要來一杯手搖飲啦！

日本球星大谷翔平今年持續刷新紀錄，奪下生涯第四座美國職棒大聯盟MVP，都是全票當選。在Yahoo人物搜尋榜上更是遙遙領先，影響力不分年齡層與性別。而在大谷翔平相關關鍵字中，網友對於大谷的「年薪」、「身高」、「老婆」特別有興趣，占據前三名。

台灣人2025最想學會的中文字

韓籍啦啦隊員李珠珢（이주은 Lee Ju-Eun），2025年初重磅加入中華職棒，而女神名字中的特殊字「珢」也掀起網友好奇：「到底珢怎麼念？」，在Yahoo搜尋持續領先。而珢注音「ㄧㄣˊ」，意思是像玉的石頭。根據教育部異體字字典，珢還可以念「ㄍㄣˋ」。不過李珠珢本人曾表示，希望大家以韓文發音叫她 「Ju-Eun」（音同「珠ㄣ」），會讓她覺得很親切。

除了「珢怎麼念？」，網友還有搜尋其他中文字，以下是「珢」之外，Yahoo網友最熱搜的五大不會念的字，想知道答案嗎？記得把文章看完喔！

窨：

昕：

亘：

泵：

翟：

網友最想學會的料理？

近年來流行減脂健康餐，節瓜（也寫做「櫛瓜」），也稱夏南瓜，不僅低熱量，還是屬於低GI（升糖指數）食物，富含抗氧化物質，營養價值極高。讓節瓜在今年成為搜尋與社群寵兒，躍升Yahoo料理、食譜搜尋榜之冠，而排在第二與第三名的南瓜料理、雞胸肉料理，同樣也是瘦身餐常見的料理食材。

台灣人的財富焦慮：黃金、台積電、匯率搜尋三本柱

2025年Yahoo前1000名熱搜關鍵字，「財經投資」主題以絕對優勢霸榜，各種相關關鍵字占據榜單的近五分之一。其中股票、ETF類別最受網友青睞，近半網友搜尋相關關鍵字，而「台積電」更是個股流量王；象徵避險的「黃金」在財經投資占比也不遑多讓，黃金、台積電就貢獻了財經類別中逾兩成的搜尋流量。另外，今年台幣、日圓等外幣走勢波動大，也帶動「匯率」相關搜尋，占據了財經類別逾1成5的流量。

台灣人的健康焦慮：膽固醇、喉嚨痛

你是不是常搜尋「XXX怎麼辦？」「為什麼XXX？」的問題？在Yahoo搜尋數據中，網友最常針對健康症狀問「為什麼」、「怎麼辦」。第一名就是「低密度膽固醇過高」，第二名則是許多疾病的初始症狀「喉嚨痛」，「脹氣」、「痛風」、「低血壓」等也榜上有名。

台灣人的健康焦慮：長庚醫院掛號登搜尋榜首

有疾病症狀後，除了到家裡附近的門診，許多人也會傾向尋求大醫院治療。Yahoo搜尋數據顯示，當網友搜尋「醫院掛號」時，「長庚醫院」奪得冠軍、第二名為台大醫院，第三名則是榮總。其中「長庚體系」具有品牌效應，「林口長庚」為第7名；「高雄長庚」則排第15名。

值得一提的是，如果看一周的「掛號」關鍵字搜尋熱度，星期一早上10點為搜尋最高峰。

MBTI最常搜「I 人」：INFJ 最受關注

你是「I人」還「E人」？MBTI是近年非常流行的人格測驗，有人甚至旅行之前，還要確認旅伴是「J人」或「P人」？

Yahoo搜尋數據顯示，「I人」（內向者，Introversion）的搜尋量比起「E人」（外向者，Extroversion）更多。INFJ（提倡者）榮登MBTI相關關鍵字榜首，之後第二至第四名則是：INFP、INTJ、ISFJ，ENFJ（主人公）則為第五名，也是「E人」族群的第一名。

女生最愛搜「獅子座」男生最常搜尋「水瓶座」

講完MBTI，就不能不提經典的「星座」啦！Yahoo搜尋數據顯示，女生最常搜尋「獅子座」，而且相關關鍵字第一名是：「喜歡一個人的舉動」。男生則最常搜尋「水瓶座」，相關關鍵字第一名是「喜歡怎樣的男生」。但若用搜尋總量來看，最多人搜尋的為處女座；摩羯座很遺憾地，成為最少人搜尋的星座。

恭喜你看完文章，還記得窨、昕、亘、泵、翟這五個中文字嗎？快筆記正確解答吧！

窨：可念「ㄧㄣˋ」或「ㄒㄩㄣ」。念「ㄧㄣˋ」有不同的意思，名詞時為地下室，動詞時有深藏、久藏、陷害、忍住等意涵。若念「ㄒㄩㄣ」，意思是將茉莉花等放入茶葉中，使茶葉染上花的香味。

昕：發音為「ㄒㄧㄣ」，意思為太陽快出來的時候。

亘：發音為「ㄒㄩㄢ」，意思為上下求而盤桓。

泵：發音為「ㄅㄥˋ」，是指一種用來增加液體壓力、移動液體的裝置，亦即對流體作功的機械，也可稱為「幫浦」，是英語pump的音譯。

翟：發音為「ㄓㄞˊ」時為姓氏；發音為「ㄉㄧˊ」時，意思可為長尾的山雉，或是古代樂舞所用的雉羽；也可當人名用字，如戰國時墨子名翟。

撰稿編輯：黃婉婷