12元就能吃比薩！必勝客雙12優惠超省 火山熔岩拼盤千元有找、點心買一送一

「必勝客」雙12限定優惠，火山拼盤餐只要999元，副食點心買一送一。（必勝客供圖）

年底聚餐、朋友小聚或想犒賞自己，可以把握「必勝客」雙12優惠！最低只要12 元就能吃比薩，副食點心買一送一，個人餐免費升級雙主餐，多人拼盤千元有找，從一人到多人都能吃飽吃巧，還不傷荷包。

如果是多人聚餐，「火山拼盤餐」只要999元起，含大比薩、火山熔岩比薩、海陸小拼盤及飲料，現省751元，適合三五好友、家庭聚餐享用。小聚會套餐像是「薯在好食雞餐」下殺38折，最低333元起，就能爽吃一個大比薩加小份薯金幣和飲料。

「火山拼盤餐」999元起開吃，能吃到一個大比薩+一個火山熔岩餅皮大比薩+Hot海陸小拼盤+飲料1.25L，現省751元。（必勝客供圖）

點心控更不能錯過這檔優惠！人氣「巧克力 QQ 球」5顆買一送一，只要59元，「黃金雞柳條」4條買一送一，也只要99元。

單點個人比薩第二件半價，夏威夷、鐵板雙牛等熱門口味讓你選。（必勝客供圖）

個人餐部分，夏威夷、鐵板雙牛等指定比薩口味，單點第二件半價。另外還可「免費升級雙主餐」，只要點紙包飯或麵點，直接送個人比薩，可選照燒雞、四小福、雙層美式臘腸等經典口味，飽足感與幸福感雙倍加乘。

最超值的，就是12元神券！即日起到12月12日，每週二、五早上10點準時開搶，包含12元的鬆厚個人比薩，2個小比薩雙饗組更下殺25折，只要212元。想省錢又吃好料，年底聚餐選必勝客雙12檔期超划算。



