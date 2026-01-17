12元布丁神改造！網紅甜點創作者玩出「素食海膽」 網友驚呼：真的有高級感

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

平價甜點也能搖身一變成高級料理？在YouTube擁有超過50萬訂閱的「厭世甜點店」創作者NANAKO（拿拿摳），以獨特的創意料理和幽默風格走紅。近日他在社群平台公開一支影片，挑戰用「12元布丁」打造出驚人的「偽海膽料理」，挑戰味蕾極限。

布丁、醬油和芥末居然可以吃出海膽的味道。（圖／厭世甜點店臉書）

影片中，NANAKO先將統一布丁取出，加入醬油與芥末攪拌，瞬間呈現滑順鮮甜的質地。他親自試吃後驚呼：「入口瞬間真的有海膽的錯覺！」並指出芥末能提升整體層次，若再搭配海苔，風味更接近高級Omakase的海膽手卷。

布丁海膽的吃法在網路上掀起正反交鋒，有人質疑「醬油量會不會太驚人？」、「這是對布丁的一種褻瀆」、「感覺我吃會拉肚子」；但也有不少人讚嘆「素食版海膽超合理」、「加點米飯和海苔就更像了」。

