12公斤黃金忘在高鐵上！總值逾8千萬 陸列車長驚：撿過最貴的

大陸一列高鐵列車26日抵達上海站，列車長在例行檢查車廂時，發現一個旅客遺落的黑色行李箱，列車長打開查驗，赫然是重達12公斤的黃金飾品，總值約8600萬台幣，所幸順利找到失主，完璧歸趙。

行李箱內裝滿價值不菲的金飾。（圖／翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，列車長吳佳雯表示，當時列車到站後，她依例對車廂檢查，在6號車廂27號鋪位下方靠牆處，發現一只無人認領的黑色行李箱。她表示，該行李箱異常沉重，「我一個人根本提不動」，隨即通知乘務人員協助，並在警方陪同下將行李箱移至餐車，並開啟執法記錄儀，進行開箱檢查。

打開一看，箱內赫然整齊擺放著10多包黃金飾品，每包約1公斤，共12公斤，按照目前市價，總值達1920萬人民幣（約8600萬台幣）。吳佳雯隨即準備上報處理，但就在此時，她收到通報有旅客正在尋找一只特徵完全吻合的黑色行李箱。

她隨即透過電話聯繫失主，失主焦急表示，他們是一家珠寶公司人員，攜帶7箱黃金展品前往上海參展，下車時因新進員工疏忽，將最重要的一箱黃金遺落在列車上。經過多道手續確認，失主順利取回黃金，感激不已。鐵路部門提醒旅客，乘車時務必清點隨身行李，尤其是放置在鋪位下方或行李架深處的貴重物品，下車前應再次確認。

