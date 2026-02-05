12共機7共艦擾台 中國空飄氣球穿越北台灣上空
國防部今天（2/05）發布中共解放軍機艦在台海周邊動態，從昨天（2.04）上午6時起至2今天上午6時止，偵獲共機12架次（逾越中線進入北部及西南空域11架次）及共艦7艘。另外也偵獲一枚中國空飄氣球越過北台灣上空後消失，國防部表示均全程嚴密監控，並無危害。
根據國防部發布中共空飄氣球活動資訊顯示，國防部於昨天（2/04）上午8時15分在基隆西南92海浬處偵獲這一枚中共空飄氣球，高度為15,000米，在國軍持續監控下於昨天上午11時消失在東北部海域上空，並未造成危害。
對於中共機艦以及空飄氣球在台海周邊動態，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
