12共機7共艦擾台 中國空飄氣球穿越北台灣上空

今年的總預算還卡在立法院，就怕已經簽署的對美軍購合約，受到衝擊，因為空軍對美軍購F-16戰機的「新型偵照莢艙」，預計今明兩年將各交付3套給台灣，這型新裝備被認為是戰機的「千里眼」，可以全天候執行任務，也能進行即時影像傳輸，專家指出，偵照距離是空軍現行裝備的1倍以上，能讓戰機在安全的空域中，就能偵察到共軍動態，甚至可以清楚辨識敵軍的偽裝物。

鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1 則留言