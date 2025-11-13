12刀刺死討債男法院認防衛過判8年半全案可上訴

中部中心 ／ 綜合報導

去年9月台中霧峰發生討債兇殺案，兩名男子受李姓女子之託，前往洪姓前男友家中討債，遭到當事人持刀反擊，其中高姓男子身中12刀不治，另外一人傷重送醫，洪姓男子最後被依殺人罪起訴。台中地院國民法庭開庭審理，認為洪姓男子，有殺人不確定故意，防衛過當，減刑後依殺人罪判處8年6月，全案可以上訴。









12刀刺死討債男法院認防衛過當 判8年半全案可上訴

兩名男子受託討債 最後演變成一死一傷。（圖／翻攝畫面）









兩名男子一大清早來到霧峰區這處巷弄，看似在找什麼地方，原來兩人受託來討債，沒想到過了一段時間，討債濺血，其中一人滿身是血被推了出來。附近鄰居也覺得驚恐，事情發生在去年九月份，李姓女子找了鄭姓高姓男子，來跟前男友把錢討回去，兩人破門討債，遭到洪姓男子持刀反擊，高姓男子被刺了12刀不治，另外一人重傷。洪姓男子被依殺人罪起訴，國民法官開庭審理，依照殺人罪判被告8年6月

被告律師 周仲鼎表示無法接受判決結果 將研議上訴。（圖／翻攝畫面）









根據了解，被告在庭上情緒激動，強調是為了保護自己，才隨手拿起刀子亂揮，自己只是一個單純的人，也沒膽殺人，對於判決無法接受。合議庭認為洪男有殺人不確定故意，但符合自首、防衛過當，均予以減刑，但不適用刑法第59條情堪憫恕。姊弟戀分手，前女友找前男友討債要錢，最後演變成命案一死一傷，被告遭判8年半，律師和被告無法接受判決，將研議上訴。





