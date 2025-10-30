12分滿意 川習會100分鐘未提台灣
記者黃翠娟、王超群∕綜合報導
美國總統川普與大陸國家主席習近平的「川習會」三十日在韓國釜山登場，會談內容沒有提到台灣。川普形容與習近平舉行一場「非常棒的會晤」；習近平呼籲，陸美「雙方應該算大帳，多看合作帶來的長遠利益」。雙方元首並預定未來一年內互訪。
川習會歷時約一小時四十分鐘後結束。川普隨即搭空軍一號返回華府。川普在機上表示，他與習近平舉行的雙邊會非常成功，也說雙方針對許多議題達成共識；若從零分到滿分十分來評分，他為這場會談打十二分。
川普表示，與習近平的會談中沒有提到台灣問題，但兩人將合作推動烏克蘭問題取得進展。川普說，他計劃於明年四月訪問大陸，而習近平稍晚也將訪問美國。
新華社在下午二時左右發出通稿，也隻字未見台灣。習近平呼籲，陸美「雙方應該算大帳，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入相互報復的惡性循環」。
習近平說，「中美關係在我們共同引領下，保持總體穩定。兩國做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常」。
習近平表示，面對風浪和挑戰，兩國元首作為掌舵人應當把握好方向、駕馭住大局，讓陸美關係這艘大船平穩前行。他願繼續同川普一道，為雙方關係打下一個穩固的基礎，也為兩國各自發展營造良好的環境。
習近平說，大陸經濟是一片大海，大陸從來沒有想挑戰誰、取代誰；而是集中精力辦好自己的事，做更好的自己，同世界各國分享發展機遇。這是大陸成功的重要密碼。
對於川習會未觸及台灣議題，行政院長卓榮泰說：「我們努力，也請國人一起」，顧好、守好台灣，世界就會更珍惜台灣的重要。外交部長林佳龍表示，政府「應密切關心，但不必過度擔心」，我方雖關注會談內容，但也不預設悲觀；我方對台美關係有信心，強調台美間「互信友好，溝通管道暢通」。
