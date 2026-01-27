12分鐘詭異噤聲！頂大男遭運將丟包「4車連輾」亡 同袍淚揭暖心過往

社會中心／林昀萱報導

溫姓替代役慘被丟包在新北市台64線快速道路西向27.5公里處，被4車接連輾死。（圖／翻攝畫面）

擁有雙學士學位的25歲溫姓替代役男，25日凌晨因飲酒搭乘多元計程車返家，途中與46歲林姓司機發生爭吵，被丟包在台64線快速道路上，疑似因不勝酒力倒臥路邊，慘遭4輛行經車輛輾斃。溫男入伍後被分發到鐵路警察局服替代役，同袍回憶起和溫男的相處情況，對發生噩耗難以接受。

還原這起事件， 25日凌晨2時許，溫男在台北市文山區興隆路飲酒後，叫了多元計程車欲搭往新北市板橋區，上車後溫男疑因喝醉先是多次踹到車門，被制止後又猛踹駕駛座椅背，因此與林姓司機爆發口角，林男憤而將溫男趕下車，丟包在快速道路上便離開現場，但內心越想越愧疚，擔心對方發生意外，緊急撥打110報案，但員警趕到現場時，躺在台64線快速道路內側車道上的溫男已被39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男開車輾過慘死。

不過，警方發現，溫男上車後到被丟包的12分鐘裡都詭異噤聲，剛上車的前10分鐘都未發出聲響也未與司機林男交談，但第11分鐘開始，溫男疑踢了車門及椅背，司機林男出言相勸：「先生請不要踢我椅背跟車門。」，隨即車內傳出多次「叩、叩、叩」聲響。但林男疑不滿溫男繼續踢車門及椅背，再度向溫男提醒「你可以躺下，但不要踹」，最後飆罵髒話在凌晨2時19分趕溫男下車。

溫男是知名頂大畢業，擁有雙學士學位，在校成績優異，於2025年10月9日分發至鐵路警察局服役，雖然服役時間不長，但在長官與同梯眼中，他是個生活相當單純的大男孩，平日作息也十分正常規律。由於即將在下個月退伍，溫男近期正利用勤餘時間積極投遞履歷、準備面試，希望能無縫接軌步入職場，展開人生新篇章，沒想到卻在退伍前夕遭遇死劫。據《TVBS新聞網》報導，同袍不捨透露，溫男受訓時還擔任幹部幫忙影片剪輯，因體型瘦小、個性溫和有禮，完全沒想到他會和他人起衝突，對於他的驟逝不敢置信。

警方27日會同法醫對溫男遺體進行解剖，採集血液等檢體，力求還原當時溫男身體狀態，而檢警將持續釐清驗證司機林男所敘述當時的情形，至於化驗報告出爐需2個月的時間。溫男的家屬在解剖現場也請求檢警，調查司機林男是否有將溫男拖下車的可能，溫男遺體解剖完後，已發還家屬回高雄處理後事。

