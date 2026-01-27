12分鐘關鍵音檔曝！頂大男「全程沉默」遭丟包輾斃 警將釐清「拖下車」可能性

新北市台64線快速道路1/25發生一起驚悚死亡車禍，25歲溫姓男子搭多元計程車返家，途中疑踢踹椅背，遭林姓司機當場丟包，之後接連被4台車輾過身亡。讀者提供



一名年僅25歲、擁有國立大學雙學士學位的溫姓替代役男，25日凌晨搭乘多元計程車返家途中，疑似與46歲林姓司機發生衝突，被要求在新北市台64線快速道路下車，隨後倒臥車道，短時間內接連遭4輛行經車輛輾過，當場身亡。案件過程僅12分鐘，關鍵細節卻疑點重重，檢警已於今（1/27）日解剖遺體，進一步釐清死因與責任歸屬。

警方調查指出，25日凌晨2時07分，溫男透過手機叫車APP，從台北市文山區興隆路二段上車，預計返回新北市板橋區長江路一帶住處。根據計程車行車紀錄器音檔，溫男上車後前10分鐘車內氣氛平靜，雙方並未交談。

廣告 廣告

直到第11分鐘，車內突然傳出「扣、扣」等疑似踢踹車門與駕駛座椅背的聲響，林姓司機隨即出聲提醒「先生請不要踢我椅背跟車門」；然而，隨後又傳出連續3次敲擊聲，司機再度表示「你可以躺下，但不要踹」，情緒逐漸失控並飆罵髒話，終於失控怒吼要求溫男下車。

凌晨2時19分，溫男在台64線快速道路上被趕下車，從上車到下車僅短短12分鐘，期間溫男全程未發一語。林姓司機隨即駛離現場，約1分鐘後報警，表示有人躺在台64線車道上需要協助。然而警方趕抵時，溫男已先後遭4輛自小客車輾過，造成頭顱破裂、全身多處骨折，明顯死亡。

4名駕駛到案後均供稱，因夜間視線不佳，未能及時發現路面有人倒臥。警方後續將林姓司機及4名駕駛依過失致死罪嫌送辦，新北地檢署複訊後，諭知林男及其中2名駕駛各以5萬元交保，另2人以1萬元交保。

由於案情存在諸多疑點，包括溫男為何在快速道路上下車、是否自行倒臥車道，甚至是否有遭強行拖下車的可能，檢警今上午會同法醫進行解剖，採集血液與內臟組織送驗，將釐清溫男體內是否有酒精或藥物反應。相關化驗結果預計約2個月後出爐。

更多太報報導

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

亞運一見鍾情、見面3次結婚 脫北者李昌壽、台灣妻陳鈴真比《愛的迫降》動人

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐