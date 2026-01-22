12名檢察長候選人表決結果出爐 將推檢審會審議 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

士林、台中地檢署檢察長任期將於今年3月屆滿，新竹地檢署檢察長出缺、屏東地檢署檢察長退休，法務部啟動檢察長遴選作業，預計有6個缺額，檢察官人事審議委員會9名票選委員今（22）日舉行會前會討論入圍名單，將推薦包括被中共國台辦點名「台獨打手幫凶」的高檢署檢察官陳舒怡等12位候選人至檢審會。

九位票選委員於115年1月22日下午1時30分起舉行檢審會之會前會，針對25位檢察長遴選候選人（缺額6位）進行逐一討論（原報名26位，洪信旭司長部分，尊重其意願不納入討論範圍），最後經過絕對多數（得3分之2以上票數）表決結果，推薦12位候選人至檢審會。

推薦名單分別是：

法務部法制司司長洪家原 （34期）

林宏松 司法院政風處處長（38期）

簡美慧 法務部檢察司副司長（38期）

林秀敏 法務部保護司副司長（38期）

最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長吳怡明（38期）

林漢強 法務部廉政署副署長（38期）

士林地檢署檢察官兼廉政署肅貪組組長邱智宏（38期）

台灣高等檢察署檢察官趙燕利（39期）

台灣高等檢察署檢察官陳玉華（39期）

台灣高等檢察署檢察官陳舒怡（40期）

台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長劉俊杰（41期）

台中高分檢檢察官葉建成（42期）

