「12問」對決國民黨！陳方隅：百年大黨真是夠神奇

國民黨主席鄭麗文近日到東吳大學演講，政治系副教授陳方隅提問軍購、黨產議題遭鄭反嗆問題無腦，不少藍營支持者也在網路上攻擊陳。陳方隅今（25）日再度「12問」質疑國民黨，狠酸「百年大黨真是夠神奇」。

陳方隅發文表示，鄭麗文到東吳大學演講之後，經過整整三天，成千上萬個網軍帳號在FB以及Threads上面進攻他個人，特定媒體也全力在網路發動攻擊，這麼多人洪荒之力攻擊他後，竟然沒有一個人可以好好幫鄭麗文和國民黨的立場辯護。

​陳方隅「12問」如下：

1.沒有任何一個中國國民黨的人們可以好好回應學生們提問的問題（為什麼國民黨這麼保守？為什麼要反同？為什麼要崇尚獨裁陣營？）

2.也沒有人可以合理化鄭麗文在大學演講然後教訓學生「水準不夠」以及罵人「無腦」的行為

3.沒有人回答什麼叫做「中華民國與中華人民共和國同屬一中」

4.沒有人回答為什麼以前國民黨是「一中各表」現在變成「同屬一中」

5.沒有人回答為什麼國民黨要一直擋軍購預算，嘴巴上又騙人說自己沒有要擋

6.沒有人回答為什麼國民黨要一直推出不公不義獨厚特定族群的法案

7.沒有人回答為什麼國民黨可以沒收一切立法程序

8.沒有人回答為什麼鄭麗文過去說要消滅「殘暴不義」的國民黨，現在卻以扭曲歷史的方式幫國民黨洗白

9.沒有人回答為什麼國民黨從反共變成親共

10.沒有人回答為什麼馬英九可以用放音響的方式來做演習

11.沒有人回答為什麼國民黨的人們可以不斷跑去中國見他們的高官

12.沒有人回答為什麼國民黨內有超長一串貪汙、金融犯罪、偽造文書、黑道世家、特種行業世家的現任政治人物

陳方隅直言，這麼多人拚了命地在攻擊他個人，主要內容不外乎是質疑他竟然可以自稱「教授」、提問時竟然要看手機筆記、一場公開的演講竟然校內老師跑去參加、造謠說他逼哭工作人員、搶走學生的時間不讓學生提問、聲嘶力竭地罵他的家人，各路網軍把國民黨政客無法好好回應問題的怨氣發在他身上，這個百年大黨真是夠神奇的了。

陳方隅強調，網路討論空間長期以來就是被藍白意見領袖和網軍們搞到烏煙瘴氣，這些人的用意很簡單，就是要讓人不敢講話，不敢發聲，不敢批判國民黨，到校園演講不敢回答問題，只敢對提問者做政治鬥爭，就是噁心。

​陳方隅也說，「沒有關係，這我看多了，各位藍營還是紅營網軍可以繼續玩，我不會受到影響的，也希望社會大眾都能看清楚這些噁心的鬥爭手法。輿論戰已經進行很久了，這是所有公民的最好練習題」。​​

