12坪迷你宅無痛放大!垂直設計X去客廳化找出隱藏空間，父母暫居、親友聚會通通沒問題

編輯 張若蓁｜圖片提供 舨舍空間設計有限公司

小編帶你看好宅

位於新北市 泰山的12坪預售屋，平日居住者僅有屋主一人，但當長居國外的父母返台，一家三口要怎麼在這個迷你宅裡從容舒適的居住，同時又達到待客需求呢? 舨舍空間設計有限公司先以去客廳化概念搭配玻璃隔間破解格局限制，再透過垂直動線，找出隱藏坪效，讓迷你宅空間感與機能瞬間無痛放大!



入室玄關以黑色為主調，系統櫃與降板天花勾勒出沉澱身心的過渡，滿足收納需求的同時，也營造回家的儀式感。走入客廳，天花瞬間挑高，色彩也由深色過渡為輕淺暖調，頗有柳岸花明又一村的韻味。公領域佈局以去客廳化概念為主軸，雪白無瑕的牆面延展空間尺度，位於空間中央的中島吧檯，既有IH爐與水槽等機能，還是親友來訪時的聚會空間，寬敞從容，互動性更高。各式電器與瓦斯爐則沿牆面規劃，提前思考擺放位置的前瞻思維，讓電器得已被妥善收納，避免電線落地疑慮。書房規劃於公領域唯一對外窗邊，並選用通透的清玻璃隔間搭配架高地坪明確場域界線，既不遮擋採光，也可維持獨立空間，平日可做為休閒閱讀的場域，親友來訪也可化身臨時客房。



主臥室色彩轉為深色暖調，帶出更加靜謐的舒眠情境，為將空間坪效全然發揮，設計師利用垂直動線，將臥室化分為上下兩部分。在機能的規劃編排上，將書桌、收納與臥榻等機能統合於下層，更需要隱私與靜謐感受的寢臥區則設於上層，就像專屬的秘密基地般有實用有安全感。衣物收納則規畫於另一側的更衣間中，坪數有限也不必向需求妥協。



小編的最愛

為提升小宅的空間感與舒適度，設計師捨棄傳統的嵌燈配置，改採不壓縮天花高度的軌道燈設計，並依據不同使用情境靈活安排燈具位置，使光線更柔和均勻，營造溫馨宜人的居家氛圍。

舨舍空間設計有限公司／顏善松 Henry Yen

地址：台北市大安區信義路三段202號7樓

電話：02-27000760

Email：deckinghouse@gmail.com

網站：http://www.deckinghouse.com/

