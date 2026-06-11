12天前同遊濟州島！Red Velvet瑟琪妹驚傳「已離世」 家屬悲慟證實

Red Velvet成員瑟琪（右）的妹妹秀真傳出已離世。翻攝自YT@수키진sukyzin



南韓人氣女團Red Velvet成員瑟琪驚傳痛失至親！她的表妹（或堂妹）、知名YouTuber SUJIN（秀真，수진）的家屬日前在她的YT頻道影片留言區證實，秀真已經在6月7日因突發事故離開人世，消息曝光後震驚大批粉絲與網友。由於秀真不久前才剛和瑟琪一起拍攝濟州島旅遊影片，兩姊妹感情深厚，如今卻突傳噩耗，令許多人難以接受。

秀真以「sukyzin」為名經營YouTube頻道，憑藉甜美形象與生活化內容累積不少粉絲支持。她最新上傳的影片中，特別邀請瑟琪一起入鏡，記錄兩人前往濟州島旅遊的點滴。姐妹倆在影片裡透過輕鬆的問答分享彼此相處日常，瑟琪笑說秀真其實比自己厲害，不論開車技術還是力氣都勝過她。

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在影片尾聲，瑟琪也向秀真感性告白，認為是因為有秀真陪伴，自己才能如此健康地生活，也因為有一個能一起分享生活中小確幸的人，而獲得很大的安慰，「我想成為妳的親姊姊，我是還不足的姊姊，但謝謝妳成為我帥氣的妹妹。」由於瑟琪沒有親妹妹，因此一直將秀真視如親妹看待，這段真情流露的對話也讓秀真當場感動落淚。

然而，距離影片上傳不到兩週，11日，一名自稱是秀真住在美國的表姐於影片留言區發文表示：「我們疼愛的秀真於6月7日因突發事故離世，化作天上的星星，家人與朋友們已經陪伴著她走完人生最後一程。」她也懇請長期支持秀真頻道的訂閱者，能為秀真送上最後的哀悼與祈禱，希望大家以溫暖心意陪伴家屬度過悲傷時刻，也讓秀真能夠安詳離開。

家屬證實死訊後，留言區紛紛湧入許多粉絲表達不捨與哀悼。有人難過表示，「前不久才留言，怎麼突然就傳噩耗了」、「不敢相信是真的」、「希望妳在那邊不痛了」、「不知道該說什麼，太突然了」。

事實上，秀真生前經常透過社群平台分享旅遊及生活日常，12天前才剛上傳與瑟琪同遊濟州島的影片，開心記錄兩人互動與旅程點滴，未料短短數日後便傳出離世消息。如今再度回看影片中瑟琪對表妹的真情告白，也讓不少粉絲紅了眼眶，感嘆世事無常。

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