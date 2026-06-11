12天前才一起拍片…女偶像30歲網紅表妹驟逝！昔淚喊：想當妳親姊姊

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Red Velvet成員瑟琪（右圖右）的網紅表妹sukyzin驚傳過世。翻攝IG@sukyzin

韓國女團Red Velvet今（11日）才傳出將在8月全員回歸歌壇的好消息，沒想到成員SEULGI（瑟琪）年僅30歲的YouTuber表妹sukyzin卻驚傳過世。尤其兩人一同到濟州島旅遊的影片，12天前才剛上線，如今卻傳出噩耗，讓粉絲格外震驚。

sukyzin離世消息是由一名自稱居住在美國的表姊，透過她與瑟琪合作影片下方留言對外公布。對方沉痛寫下：「必須向一直以來疼愛並支持秀珍（sukyzin本名）的各位，傳達這個突如其來的噩耗。我們最愛的秀珍已於7日因突發事故成為天上的星星。」

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她接著表示：「也懇請一直以來喜愛秀珍YouTube頻道的訂閱者們，能為她最後一程獻上溫暖的哀悼與祈禱。希望大家陪伴我們，讓家人能夠整理悲傷的心情，平靜地送別秀珍。」

由於sukyzin過去經常與表姊瑟琪一同拍攝Vlog，因此被不少K-POP粉絲熟知，她的IG上也曾公開與Red Velvet成員Wendy的合照。瑟琪過去更曾分享兩人同遊日本京都的照片，可見表姊妹感情十分要好。

瑟琪（右）才剛與表妹sukyzin一起拍片。翻攝YT@sukyzin

瑟琪（左）與表妹sukyzin情同姊妹。翻攝IG@sukyzin

sukyzin（右）與瑟琪團友Wendy合照。翻攝IG@sukyzin

據悉，sukyzin童年時曾歷經親姊姊離世的傷痛，而瑟琪多年來始終陪伴在她身旁。日前兩人拍攝影片時，瑟琪還曾真情流露表示：「我一直很想成為妳的親姊姊。」如今這段對話被網友重新翻出，也讓不少粉絲看了格外鼻酸。

sukyzin猝逝消息曝光後，大批粉絲湧入她的社群平台及YouTube留言區悼念，紛紛留言表示「願妳安息」、「一路好走」，為這位年僅30歲的創作者送上最後祝福。



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