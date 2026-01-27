12天拚翻盤！日眾院改選開跑 高市早苗：執政聯盟沒過半就下台

2026年1月27日，日本眾議院公告提前改選，首相高市早苗與日本維新會代表吉村洋文（左）、共同代表藤田文武（右）在東京街頭發表演說，為選戰拉開序幕。美聯社



日本首相高市早苗宣布解散國會後，眾議院今日（1/27）公告提前改選，為期12天的選戰正式開跑。高市在東京街頭尋求選民支持，強調執政黨自民黨與日本維新會如果沒有取得過半席次，她將辭去首相職務。

日本上一次眾院選舉是在2024年10月，但由於執政聯盟自民黨與日本維新會在眾院席次未過半，政策推行受阻，高市早苗23日以「接受選民審判」為由，決定解散國會。選舉將在2月8日舉行投開票，成為第二次世界大戰結束後的最短選戰。

身兼自民黨總裁（黨魁）的高市早苗上午在東京秋葉原的競選首站向選民喊話，強調此次眾院改選的「大義」在於「重要政策與政府結構已然改變」，而在政局不穩定的情況下無法推動政策，「倘若自民黨與日本維新會未能取得過半席次，我將辭去首相職務。」

自民黨提出「負責任的積極財政」轉型、從根本強化國防等政見，並強調將履行聯合執政協議的承諾，在兩年內暫免食品消費稅。陪同高市造勢的日本維新會代表（黨魁）吉村洋文力陳：「我們將扮演『加速器』，推動自民黨未能完成的改革，引領日本政治前進。」

在野的立憲民主黨與公明黨則另組新黨「中道改革聯合」，共同代表野田佳彥以擴大選前的167個席次、成為相對第一大黨為目標。他在青森縣弘前市的首場街頭演說中強調，將把民生置於首位，秉持「生活者優先」的理念推動政策。

日本放送協會（NHK）統計，截至當地時間今日上午11時30分（台灣時間上午10時30分），已有1111人登記參選小選區眾議員，另有11個政黨提交比例代表參選名單，角逐眾議院的465個席次，其中包含小選區的289席和比例代表的176席。

這是自民黨與日本維新會組成聯合政府後的首次大選，執政聯盟試圖確保在眾院的席次超過233席，中道改革聯合則企圖在選後的首相指名選舉中掌握主導權。物價、消費稅及外籍人士政策等議題將成為本次選戰的主要焦點。

