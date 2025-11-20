12天捕7400尾! 漁民狂撈"烏金" 2百萬年終先入帳

中部中心/李文華 彰化報導

低溫助攻！今年的野生烏魚季，從立冬當天開跑，彰化線西一對漁民父子，先是捕獲超過3千尾的"先頭烏"，10多天以來，總計陸續捕獲，大約7千4百尾的烏魚，漁民豪賺超過2百萬的年終獎金！老饕趕到漁港採買，有人一訂購就是1公噸，買新鮮野生"烏金"不手軟！





低溫助攻12天捕7400尾 漁民2百萬年終先入帳

烏金陸續到塭仔港。(圖/李文華攝)

豐收的感覺，漁民說有夠好，網子這麼一拉，一批一批又一批，還有的像是排著隊，一條、一條接一條，都被拉到漁船上來！每年的野生烏魚季，都在冬至前後，但是，今年由於有閏六月，7日立冬，彰化李姓漁民父子，就抓捕到今年首批"先頭烏"，接著！這兩天有低溫助攻，拉起魚網時，看到滿滿的烏魚活蹦亂跳，漁民笑張嘴！李姓漁民父子，短短10多天，捕獲大約7千4百條的野生烏魚，預計年終獎金超過兩百萬入帳！

烏金陸續到塭仔港。(圖/李文華攝)連日來，湧入大批民眾與餐廳業者，到彰化線西塭仔港搶買！從烏魚殼，到烏魚膘，到烏魚腱，j烏魚一身都是寶！在攤位上一字排開，新鮮度從散發的光澤，就看得很清楚，而且價格還凍漲！老饕們趕了個大早，要帶些回家大飽口福，解解饞！在地議員一口氣買了30尾，加魚腱、魚膘，分送親友食用！

這兩天低溫持續著，漁民躍躍欲試，要再看情況出海捕烏魚，希望能有更大斬獲，年終獎金再賺一波！





