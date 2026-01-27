12天激戰開打！日眾院正式公告改選 高市早苗：執政聯盟不過半就下台

編譯張渝萍／綜合報導

日本眾議院今（27日）發布公告提前改選，在2月8日投票日前，各黨將進入12天激烈選戰。在公告日這天，自民黨總裁、首相高市早苗在東京都內發出選戰第一聲，稱要是自民黨與日本維新會未能獲得過半席次將辭首相。

高市：執政聯盟未過半就下台

共同社報導，日本第51屆眾院選舉27日已發布公告，將展開12天的選戰。此次選舉是高市早苗任內首次國政選舉，自民黨與日本維新會執政聯盟將迎來第一次信任考驗。

報導指，11個政黨共超過1270人將爭奪小選區289個議席，以及11個區的比例代表176個議席，共465個議席。

選戰開打，高市也放話：「若自民黨和日本維新會無法獲得過半數議席，我就辭去首相。」高市將執政黨過半數，也就是233席次設定為勝負線，明確表示若無法實現將「立即下台」。

選舉焦點有哪些？

這次選舉焦點除了如何應對消費稅減稅在內的經濟政策、安全保障政策，還有各黨在外國人政策，以及是否採用可選擇的夫妻別姓制度等議題的態度，都將成為辯論焦點。

除了執政聯盟外，立憲民主黨和公明黨也組成了新黨「中道改革聯合」。「中道」聯合黨首野田佳彥則在青森縣弘前市發出選戰第一聲。他強調：「以生活為最優先，將在『生活者優先』理念下宣傳政策。」

該黨提出食品消費稅永久性歸零、堅持無核三原則，以及實現可選擇的夫妻別姓。

在距離上次眾院選舉僅過去約一年三個月就決定解散眾院，高市的這一判斷也將成為國民評價的對象。

