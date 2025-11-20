12天狂撈7400尾「烏金」 2百萬年終獎金提前入帳 漁民嗨：趁低溫再衝

記者潘靚緯／彰化報導

彰化漁民在立冬當天，幸運捕獲3400多尾「先頭烏」。(圖／翻攝畫面)

每年冬至前後10天是野生烏魚季，不過今年從立冬就有漁船出海捕獲3400多尾的「先頭烏」，緊接著又捕獲數百到上千尾烏魚，出海12天下來共捕獲7400尾烏魚，200多萬的「年終獎金」提早入帳，讓漁民李文德、李浩仁父子荷包賺滿滿。

漁民12天捕獲7400多尾野生烏魚，200多萬年終獎金提早入袋。(圖／翻攝畫面)

據了解，浩一號漁船在11月7日立冬當天及隔天，捕獲4000多尾的「先頭烏」，接著從14日開始一連4天，共捕獲3400多尾「正頭烏」，漁網收穫滿滿的烏魚，短短12天捕獲7400多尾野生烏魚，賺進200多萬的「烏金」，年終獎金提早入帳，讓漁民歡天喜地。

不過有民眾疑惑，距離冬至還有一個月，為何野生烏魚已提早出現？漁民解釋，由於今年是閏六月，才會在立冬時就有野生烏魚，現在正是捕撈烏魚的絕佳時機。

不少捕獲到烏魚的漁船，近日抵達彰化縣線西鄉塭仔港「殺魚取卵」，每尾都有6、7台斤，港口湧入大批民眾與餐廳業者搶買，烏魚買氣強強滾。彰化縣議員賴清美一口氣買了三十尾魚，另加魚腱、魚膘，分送親友享用。

前來彰化線西塭仔港購買烏魚的人潮滿滿。(圖／翻攝畫面)

根據《自由時報》報導，漁民表示，今年野生烏魚價格跟去年差不多，烏魚卵1台斤1200到1800元，烏魚膘1台斤5、600元，烏魚腱1台斤800元，烏魚殼1台斤100到150元之間。這幾天氣溫下降，不少漁民躍躍欲試想再出海捕撈烏魚，希望再多賺點年終獎金過好年。

