12字神回擊！吳磊慘遭造謠「私密床照」 網紅深夜急道歉：只是為了流量

一名網紅造謠，手上握有吳磊床照，事後道歉承認只是為了流量。（翻攝自吳磊微博）

中國「國民弟弟」吳磊近日捲入一場荒唐的桃色風暴。一名自稱「白珊珊a」的網友在社群平台公開發文，聲稱握有吳磊的私密床照，更開出一張照片1萬元人民幣（約新台幣4.5萬元）的天價兜售。面對這起「零證據」的指控，吳磊工作室火速以12字聲明回擊，並採取法律手段，讓造謠者在短短24小時內從囂張叫囂變為痛哭道歉。

「一萬看一張床照」！造謠者設群割韭菜、收款秒解散

根據微博資料，事件起因於1月18日，網紅「白珊珊a」在微博發文大喊「吳磊你欠我的拿什麼還」，並成立名為「魔嫂降世」的收費群組。他向粉絲宣稱持有吳磊隱私照與「床照實錘」，誘騙急於護主的粉絲或獵奇網友入群。

誇張的是，許多網友在支付高額費用後，白珊珊竟直接解散群組且未提供任何證據。在其主帳號因嚴重違規被封禁後，她更開小號直接標記吳磊質問：「是不是你舉報我？」態度極其囂張。

吳磊12字神回應被封「教科書」！律師出手造謠者栽了

面對排山倒海的抹黑，吳磊本人與工作室並未陷入冗長的口水戰，而是直接發博：「不認識，已委托律師依法追責。」12個字簡潔有力，被網友封為「闢謠模板」。

隨後，北京星權律師事務所發布通報，證實已對涉事帳號提起名譽權訴訟，進入實名身份披露階段。微博官方也同步補刀，證實該帳號並無「被盜號」跡象，純屬個人行為，目前已將線索移交公安機關處理。

行程大破綻！白珊珊改口道歉：只是為了「流量」

網友發揮偵探精神發現，白珊珊聲稱「吳磊在澳門」的時間點，吳磊實際上正在浙江拍攝新劇《劍來》，IP屬地與劇組通告單完全吻合，造謠說法不攻自破。

白珊珊深夜用新帳號發文道歉。（翻攝自微博）

眼見法網難逃，白珊珊於19日深夜透過新帳號發布道歉聲明。她改口稱起初只是跟「同名同姓的朋友」開玩笑，後來是因為帳號被封想「引流」才標記吳磊，並哀求：「真的對不起吳磊老師，這輩子以後都會謹言慎行。」

法律人士警告：造謠毀謗恐面臨刑事責任

法律界人士指出，白珊珊行為已涉嫌毀謗與詐騙。吳磊方目前要求公開帳號實名資訊，下一步將起訴求償律師費與商譽損失。專家提醒，網路並非法外之地，類似「萬元看床照」的行為極具涉詐風險，參與擴散的網友也可能承擔連帶責任。

