12家企業連年送暖獨居長輩 中市百歲爺奶提前圍爐迎新春

12家企業連年送暖獨居長輩。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

關懷獨居弱勢長輩及身心障礙者，台中市議員李中連續第12年發起春節送年菜活動，以「中愛老寶貝，企業送愛心」為主題，號召12家企業共襄盛舉，7日席開18桌提前與獨老圍爐，場面歡樂溫馨。接下來9天年假，也會天天提供美味年菜供獨老享用。

農曆春節關懷獨老活動原本只在東區、南區舉辦，一開始僅6家企業參與，近幾年逐步擴大到全市、參與企業增加至12家，4年前並增加舉辦年前圍爐活動，讓沒有家人陪伴的獨居弱勢長者能出門開心用餐。參加活動的包括高齡101歲馬爺爺、96歲楊奶奶等共50名獨居弱勢長者、身心障礙者。其中78歲、患有小兒麻痺及多種慢性病的劉爺爺，很少外出的他在圍爐共餐時感受久違的熱鬧與關懷，也展露難得的笑顏。

活動由九天民俗技藝團「老仙角站鼓隊」開場表演，穿插波麗士重奏團薩克斯風、台中市醫師夫人聯誼會舞蹈表演、卡拉ok歡唱及摸彩抽獎。甘霖基金會指出，為了方便長輩參加，特別尋找身障設施完善的場地，並準備適合長輩牙口的營養菜單，讓他們吃得盡興且沒負擔。

李中特別感謝企業家朋友的贊助，他說，近年景氣不佳，這些企業家仍持續投入社會關懷，讓獨老們能在年前圍爐，且接下來9天年假天天有志工送年菜給338名獨老享用，讓社會充滿溫馨氛圍。他也感謝志工們平時熱心服務獨老，今天還陪同獨老們出門同歡，大家宛如家人般提前開心過年。