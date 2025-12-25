12小時內連飛6趟！他只花1.6萬入手「白金會員」資格 超狂攻略曝

美國加州一名航空迷為了在年底前取得聯合航空白金會員資格，想出一套高效率又省錢的方法。（示意圖／Pixabay）

美國加州一名航空迷為了在年底前取得聯合航空白金會員資格，想出一套高效率又省錢的方法，在一天之內完成六趟短程航班，總花費僅約500美元（約新台幣1.6萬元），引發網友熱議。

《紐約郵報》（New York Post）報導，來自舊金山的史蒂芬表示，他在12小時內往返多座城市，包括舊金山飛雷諾、舊金山飛沙加緬度，以及舊金山飛洛杉磯，全部行程都在同一天完成。他在社群平台Reddit分享，首班飛機於上午8時40分起飛，最後一班於晚間8時29分降落，儘管舊金山機場當天有地面延誤，但轉機航班同步延後，行程仍順利完成。

史蒂芬透露，今年因工作頻繁搭乘長程航班前往南韓，也多次直飛佛羅里達州奧蘭多，距離聯航白金會員資格僅差六趟航班。白金會員可享有多項福利，包括三件免費托運行李、優先報到與登機，以及升等點數等。

他表示，希望能與妻子前往歐洲旅行，並使用白金會員提供的升等點數，將國際航班升等至商務艙，這成為促使自己完成挑戰的主要動機之一。身為2002年起便加入聯航里程計畫的老會員，加上父親也是常飛旅客，讓史蒂芬對里程與會員制度相當熟悉。

為了避免花費高額金錢直接取得會籍，史蒂芬選擇以里程與短程航班搭配方式達標，最終使用約6萬里程與500美元，完成原本需約1,100美元的行程。他也透露，航線規劃過程中曾借助Google Gemini分析，發現集中進行舊金山短程往返最具效率。

儘管一整天連續飛行聽來疲累，史蒂芬卻形容過程相當舒適，甚至樂在其中。他表示，自己熱愛飛行與機場的運作細節，這趟「里程快刷」不只是為了會員資格，更是一場航空迷的自我挑戰與體驗。

