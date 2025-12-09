「12小時千人斬」女優，驚傳在印尼拍黃片被捕！恐面臨15年徒刑。圖／翻自IG

英國AV女優邦妮‧布魯（Bonnie Blue）先前因為完成「12小時千人斬」的創舉，而聲名大噪，但近日傳出布魯在印尼被指控違法拍AV而遭逮捕，按照當地法律，布魯最重可被判15年徒刑，但外界也認為布魯最有可能直接被驅逐出境。

據悉布魯在本月4日，與17名男子在印尼峇里島被捕，警方突襲布魯的租屋處，指控她非法拍AV。布魯被捕後，遭關押在峇里島庫塔，與她一同被關押的還有一名28歲澳洲男子，以及2名英國男子。另外還有14名澳洲男子被捕後獲釋，且未被起訴，相信和她一同被捕的男子，年齡介在19-40歲。

據《澳洲新聞網》報導，布魯的本名是比林格（Tia Billinger），相信她這次是到印尼「出任務」，展開她的「魔鏡號多人運動巴士」巡迴。警方表示，這次是透過公眾檢舉而獲報，並進一步展開調查，在布魯租屋出搜出保險套、性愛玩具、壯陽藥、攝影機等物品。報導也指出，布魯被印尼警方拘留數日後獲釋，但護照已被沒收，接下來將面臨移民官員的訊問，來決定她是否可以離境。

報導指出，按照印尼嚴格的反色情法律規定，布魯很有可能面臨最高15年監禁和最高60億印尼盾（約新台幣1100萬元）的罰款。不過有印尼移民法專家表示，如果布魯被裁定罪名成立，很可能會被驅逐出境並禁止再次進入印尼，應該不會將她監禁。



