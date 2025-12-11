12小時搞「千人斬馬拉松」 AV女優峇里島拍片遭逮 最高判15年

（國際中心／綜合報導）英國成人片女星邦妮．布魯（Bonnie Blue，本名 Tia Billinger）以「12 小時挑戰千人斬」的爭議紀錄聞名。近日她因在印尼峇里島涉嫌違法拍攝成人影片遭逮捕，恐觸犯當地嚴格的反色情法，最高可判處 15 年有期徒刑並科重罰金。

根據《每日郵報》報導，現年 26 歲的邦妮與 15 名澳洲籍男子於 12 月 5 日在一場突擊行動中被警方拘捕。印尼當局在現場查獲專業攝影器材、避孕套、壯陽藥及一輛被稱為「邦妮布魯啪啪巴士」（Bonnie Blue Bang Bus）的廂型車，該車疑似用作拍攝場地且未繳納相關稅款。

廣告 廣告

圖／英國成人片女星邦妮．布魯（Bonnie Blue，本名 Tia Billinger）以「12 小時挑戰千人斬」的爭議紀錄聞名。（翻攝 Bonnie Blue IG）

印尼警方表示，接獲民眾檢舉後懷疑邦妮一行人違反當地刑法第 29 條與第 4 條關於「散布或製作色情內容」的規定，隨即展開搜索行動。依據印尼反色情法規，違法者最高可處 15 年徒刑及 60 億印尼盾（約新台幣 1120 萬元）罰金。

警方指出，參與拍攝的 15 人中，有 14 名年齡介於 19 至 40 歲的澳洲籍男性，經訊問後已於 8 日獲釋，暫列為「證人」身份。峇里島移民官員阿茲米（Raja Ulul Azmy）表示，這些人目前均被暫時扣留護照，預計幾日內可返國。邦妮本人則在 6 日早上被釋放，但同樣遭限制出境，須配合進一步調查。

圖／英國成人片女星邦妮．布魯（Bonnie Blue，本名 Tia Billinger）以「12 小時挑戰千人斬」的爭議紀錄聞名。（翻攝 Bonnie Blue IG）

專門處理外籍人士法律案件的雅加達 PNB 移民律師事務所合夥人德拉諾（Philo Dellano）分析指出，印尼雖對色情製作採嚴格管制，但由於邦妮使用觀光簽證入境且無實際組織營運證據，當局最可能的處理方式是「驅逐出境並列入黑名單」，而非正式起訴監禁。他表示：「在印尼，若無證據顯示有營利性製作或散布行為，刑事起訴難度相當高。」

報導指出，邦妮此行以觀光簽證入境峇里島，並在社群平台上以「旅遊兼拍攝」為名公開宣傳，聲稱要舉辦與澳洲青少年畢業旅行團的「見面會」。由於她先前被澳洲政府列為不受歡迎人士、禁止入境，因此轉往峇里島活動，吸引大量關注。

印尼當局目前正彙整相關證據，並於 48 小時內安排邦妮再度接受移民與警方共同問訊，以釐清她是否涉及拍攝、製作或散布成人影像內容。若確認違法，除刑責外，邦妮恐面臨永久禁止入境印尼的處分。

邦妮本人與其經紀團隊目前尚未對外公開回應事件。印尼警方則強調，該國對任何形式的色情製作及散播行為零容忍，外籍人士即使持觀光簽證入境，也必須遵守當地法律規範。

更多引新聞報導

直播錄影出人命！知名名嘴當眾「歪頭猝死」全場嚇傻

「妳就是欠X」！宜蘭警性侵女同事強拍裸照 超慘下場曝光

