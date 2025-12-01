12小時狂灌15瓶酒！25歲男「酒測爆表」撞5機車 下場曝光

騎士12小時內連喝15瓶啤酒，騎車上路撞倒5輛機車、肇事逃逸。 (圖／TVBS)

半天內飲用15瓶啤酒的25歲凌姓男子，在酒醉駕車途中撞倒路邊五輛機車後短暫離開現場，返回時被警方當場逮捕。事發於台北市松山民生社區，該男子酒測值高達1.25，遠超標準值。警方調查發現，凌男前晚8點在家飲用約12瓶啤酒，隔天早上8點又喝了3瓶，12小時內共灌了15瓶啤酒，酒意未消即騎車上路，最終因公共危險罪被判處有期徒刑5個月，可易科罰金。

這起酒駕事件中，凌姓男子在酒醉狀態下騎車從大安區前往松山區，途中因恍神撞上停放在機車格內的多輛機車。當警察在現場發現這名男子時，他神情恍惚，甚至無法清楚回答警方的提問。警察詢問他是否撞到路邊的車輛時，凌男表現出恍神且帶有心虛的態度，無法正確回應。

警方表示，在與凌男交談過程中聞到一股酒氣，於是要求他出示證件並進行酒測。面對警方的盤查，凌男似乎知道無法逃脫，只好配合拿出證件接受酒測，結果證實他確實是酒後駕車，隨即被當場逮捕。

據了解，這名男子騎車途中直接撞入路邊的機車停車格，一連撞倒五輛機車。更令人匪夷所思的是，他在事發第一時間選擇離開現場，往來時的方向逃離，過了一段時間才返回現場想要收拾殘局，卻不知警察已在現場等候將他逮捕。

凌男向警方坦承，他當天是為了買午餐去找朋友才騎車上路。然而，他在酒醉狀態下從大安區一路騎到松山區，途中因酒精影響造成事故，還一度離開現場。最終，他不僅面臨罰款，還因公共危險罪被送辦，法院判處有期徒刑5個月，可易科罰金。這起事件再次提醒大家酒後駕車的嚴重後果，呼籲民眾切勿以身試法。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕

◎未滿18歲者禁止飲酒

