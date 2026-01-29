12小時破千人爆紅再戰「突延期」 女優：怕走不了路

英國成人女優邦妮以12小時破千人挑戰爆紅。（圖／翻攝自IG／onlybonnieblue）





英國成人片女優邦妮‧布魯（Bonnie Blue） 曾以12小時與1057名男性發生性關係的挑戰迅速爆紅，原訂1月17日再戰新紀錄，卻在倒數之際突然宣布延期。她坦言，挑戰對身體負荷極大，甚至開玩笑說「擔心結束後不能走路」，最終將新計畫順延至2月7日。

再戰自身紀錄 預告延期2月

邦妮在1月7日於社群平台發文，宣告將於1月17日展開「第二回合挑戰」，企圖突破自己創下的紀錄。不過，隨著時間將近，她於1月22日再度更新貼文，表示計畫將延期至2月7日，強調並非取消，而是需要「完美時機與更充分準備」，呼籲粉絲耐心等候，直言成果絕對值得等待。

極端企劃爭議不斷

邦妮以大尺度內容聞名，她於2025年曾在英國舉辦大型性愛派對，完成12小時破千人的驚人紀錄。其行銷方式也引發爭議，曾以「免費參與、協助拍攝」等名義，招募18歲以上男大生參加，讓一般民眾也能加入極端企劃，輿論褒貶不一。

廣告 廣告

儘管爭議不斷，邦妮的聲量卻隨之暴漲。2025年7月，英國電視台更為她製作紀錄片並於全英播出，引發社會討論。她也曾接受英國新聞網站The Tab專訪，直言外界期待她創造更大的數字，「我不會讓大家失望。」

對於延期原因，邦妮並未給出明確解釋，只透露新挑戰對體能要求極高。並在社群笑稱，這類企劃帶來的身體負擔難以想像，「我甚至擔心結束後，還能不能自己走回家。」

【更多東森娛樂報導】

老司機崩潰！女優松本菜奈實宣布引退 已拍完最後一片

正妹饒舌歌手下海當女優！自爆「性慾太強」無處發洩

女優無碼片遭流出！本人駁斥是「私人影片」將提告