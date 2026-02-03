12年來第一次！流感流行落在過年間 恐爆「疫情長、病人增」兩效應 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

罕見！疾管署今（3）日公布，上周國內類流感門急診就診雖然又較前一周上升3.2%，但趨勢呈現緩升，並未如預期進入流行期，疾管署發言人林明誠分析，這是自2013年以來，除了2021至2023年新冠期間之外，今年可能是第一次在農曆春節前尚未進入流行的一年；但隨著過年人潮移動、群聚，預估過年期間疫情仍會進入流行，且病毒株也出現B型流感上升的轉換趨勢。

依據疾管署監測資料，上周國內類流感門急診就診計11萬6281人次，較前一周上升3.2%，趨勢緩升；另外，上周新增25例流感併發重症病例（1例H1N1、18例H3N2、1例A未分型、5例B型）及1例流感併發重症死亡（H3N2）。

林明誠說，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

但值得注意的是，林明誠指出，B型流感占比從17%上升至23.9%，病毒有轉換的傾向，而從A型流感換成B型流感，有可能造成未來病人個案數持續增加、流行期延長的負面效應，但B型流感實際上升情形如何，仍有待進一步觀察。

林明誠分析，到農曆春節期間，流感一定會進入流行期，但近期就診人次趨勢「疫情溫溫的」，進入流行期延後，預估流行高峰的高點也會比之前預估的低，就診人次最高約12萬人次上下。

疾管署呼籲，近期氣溫變化大，提醒民眾加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。另疾管署今年1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

