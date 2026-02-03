12年來首次！春節前流感未進流行期 B流占比飆升7%（示意圖:shutterstock/達志）

國內流感疫情緩升，疾管署指出，今年流感罕見未進入流行期，除了新冠疫情期間，自2013年以來，今年可能是12年來首次農曆春節前尚未進流行的一年，預估要到過年期間才會進入流行，就診人次落在12萬上下；且B型流感占比自17％升至23.9％，增加幅度不小，將持續觀察疫情趨勢。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，上周類流感門急診就診計11萬6281人次，急診就診占比10.3％，仍低於流行閾值（11％）。社區流行流感病毒仍以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1，B流占比持續上升。

疾管署例行記者會。（李念庭攝）

李佳琳指出，上周國內新增25例重症及1例死亡，國內本流感季累計497例重症病例，以65歲以上長者（61％）、具慢性病史者（83％）為多，86％未接種本季流感疫苗。截至今年2月2日，公費流感疫苗接種數約671.8 萬人次，全國疫苗尚餘不到11萬劑，提醒符合接種資格民眾儘速接種。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增1名今年最小重症個案，為南部1名4歲男童。本身無潛在疾病，111至113年有接種疫苗，但未接種本季疫苗。今年1月中旬出現咳嗽、流鼻水、發燒、喉嚨痛、頭痛、倦怠，至診所就醫診斷為感冒，但隔天仍持續發燒，且出現嗜睡、抽搐症狀，緊急送至急診。

林詠青說明，該男童在急診量測體溫已超過40度，血壓偏低，確診A型流感，抽血發炎指數上升，經電腦斷層顯示腦炎，診斷為流感重症合併腦炎。接受抗病毒藥物治療並收治加護病房，發病至今住院約2周，目前病況穩定，仍在加護病房住院治療。經疫調，推測可能是家戶感染，目前社區流感疫情仍緩升、有感染風險，呼籲民眾在春節前儘速預約接種。

疾管署副署長林明誠表示，今年流感罕見未進流行期，但鄰近國家都在流行，且隨著過年人潮移動、群聚，疫情傳播風險持續，預估過年期間疫情會進入流行，高峰約落在12萬左右。值得注意的是，上上周B型流感占比約17％，上周已上升至23.9％，增加7％幅度不小，後續會持續嚴密觀察B流趨勢，尤其開學後要嚴密注意。

至於B流占比上升、疫情轉換，是否影響高峰時間、就診人數、甚至延長流行期？林明誠說，不排除此狀況，由於病毒之間會互相競爭，人際間來往也會互相傳播，疫情趨勢有很多變數，B流確實持續上升，疾管署會持續觀察。

