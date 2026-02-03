12年來首次！流感春節前尚未進入流行期

▲疾管署副署長林明誠提到，流感12年來首次在春節前尚未進入流行期。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 疾管署今（3）日表示，截至今年2月2日，公費流感疫苗接種數約671.8萬人次。不過，農曆春節將至，目前尚未進入流行期，疾管署副署長林明誠說，這是12年來首次在春節前尚未進入流行期，也提醒民眾，B型逐漸上升，可能成為變數，開學要特別關注。

林明誠指出，依據疾管署監測資料顯示，今年第4週(1/25-1/31)類流感門急診就診計116,281人次，較前1週上升3.2%，趨勢緩升；另上週(1/27-2/2)新增25例流感併發重症病例，1例流感併發重症死亡(H3N2)。

依實驗室監測資料顯示，林明誠提到，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計497例重症病例及94例死亡，其中重症病例以65歲以上長者(占61%)及具慢性病史者(占83%)為多，86%未接種本季流感疫苗。

全球流感活動度仍高，鄰近韓國及日本近期呈上升趨勢，韓國流行B型、日本為H3N2及B型共同流行，另外香港及中國分處相對高點或中度流行；此外，東/西亞、歐、北非、美洲及加勒比海地區之部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，南美洲為H3N2及H1N1共同流行。

林明誠提到，這是流感12年來首次在春節前尚未進入流行期，其中又以B流逐漸上升，可能會成為變數，開學要更為留意。

疾管署提醒，目前流感疫苗剩餘量有限，建議民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

尚未接種本季新冠疫苗者可把握1月1日至2月28日擴大接種期間儘速接種。

今年年紀最小流感重症個案 檢驗腦炎住加護

另外，疾管署防疫醫師林詠青說，南部一名4歲的男童，是今年最小個案，本身並無潛在疾病，也未施打流感疫苗，先前都有接種，本流感季尚未接種。而今年1月中有咳嗽、流鼻水症狀，後續出現發燒、喉嚨痛、頭痛、倦怠，也曾到診所就醫，診斷為感冒。

林詠青提到，就醫隔天，因為個案持續發燒，有嗜睡抽搐症狀，到急診就醫，量測體溫超過40度，血壓偏低，快篩A流陽性，血液檢驗發炎指數上升，也因為有抽搐嗜睡狀況，腦部檢驗電腦斷層有腦炎情形。

因為流感重症合併腦炎，林詠青指出，個案以抗病毒藥物治療後，收住加護病房，疫調發現，同住家人有2位在個案發病前有流感症狀，因此不排除是家戶內感染。

疾管署呼籲，近期氣溫變化大，提醒民眾加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

另外，疾管署今年1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

