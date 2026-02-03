12年來首見 春節前流感未進入流行期

台灣流感疫情緩升，疾管署發言人林明誠今天(3日)表示，這是12年以來除新冠疫情期間，首次流感疫情在農曆春節前仍未進入流行期。他表示，由於人潮移動、春節休診，預估春節期間一定會進入流行期，高峰單週就診約12萬人次。至於占比逐漸升高的B型流感是否導致感染人數增多、疫情延長，則仍有待觀察。

國內流感疫情持續上升，疾管署3日公布最新統計，上週類流感門急診就診共11萬6,281人次，較前一週上升3.2%，尚未達流行閾值11%。個案感染病毒型別以A型H3N2為多，但B型流感病毒占比逐漸上升。

廣告 廣告

疾管署發言人林明誠表示，自2013年以來，除了2021至2023年新冠疫情期間外，今年首見流感在農曆春節前尚未進入流行，但隨著過年人潮移動、群聚，加上過年期間醫院門診減少、急診就診增多，屆時一定會進入流行期。他說：『(原音)今年罕見，在十幾年來第一次在過年前還沒有進到流行期，但是過年後我們預估就會進到流行期，高峰也大概在過年之後的一段時間。可是我們現在在觀察的是B型流感，B型流感的佔比從上上週的17%上升到上一週的23.9%，這上升的幅度不算小，所以後續我們還要看B型流感的流行程度。』

目前國內B流占比升高，是否可能出現A流、B流連續感染，導致感染人數增加、流行期延長？林明誠說不排除有此情況，但由於病毒間會互相競爭，人際往來也會相互傳播，其中仍有許多變數，疾管署會持續觀察。

此外，流感疫情也持續出現重症、死亡病例，上週新增25例重症、1例死亡，重症病例以65歲以上長者佔61%及具慢性病史者佔83%為多，86%未接種本季流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青指出，新增的重症個案中有一名南部4歲男童，為今年年紀最小的個案，無潛在疾病，未接種本季流感疫苗，出現發燒、喉嚨痛、倦怠、嗜睡等症狀，到急診就醫檢查發現腦炎，入住加護病房至今2週多，尚在治療，可能是遭家人感染或社區感染。他提醒嬰幼兒、年長者與慢性病患者等高風險族群盡快接種流感疫苗。