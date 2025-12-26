12年受傷500次！補教師詐保2800萬換金條 今遭起訴

這家人把理賠金拿來囤積金條。（示意圖，與本文無關／翻攝自pixabay）





每個人在生活中難免會遇到一些小磕小碰，向保險公司申請理賠本是保障權益，但如果一家人12年來受傷次數高達500多，可能不是運氣不好這麼簡單。台北一名男子周約瑟，過去十多年來涉嫌把「受傷」當成了全家人的提款機，手法之誇張連保險公司都看傻了眼。這家人不僅把理賠金拿來過奢華生活，甚至還大舉囤積金條與昂貴補藥，北檢調查後26日依詐欺取財罪起訴。

檢警調查發現，被告周約瑟曾任補習班英文老師，自2011年失業後，竟夥同具有保險經紀人背景的太太以及女兒，利用對保險理賠漏洞的了解，向14間保險公司大量投保。在長達12年的期間內，這家人宣稱發生過500多次意外受傷。保險公司因賠付金額過於龐大且頻率異常，主動向警方報案，揭發這起總金額高達2800萬元的案件。

調查發現周約瑟一家的理由五花八門，他們有時聲稱在樓梯濕滑跌倒，或是在搭乘公車與捷運時受傷；出國旅遊時，甚至向保險公司請領理賠，理由是半夜在飯店起床踢到保險箱導致腳傷。為了成功領取高額理賠，周約瑟更勾結多名中醫師，虛開高單價的自費藥單，疑似假裝購買昂貴的燕窩、清冠一號、龜鹿二仙膠以及四珍皇等高價中藥材，事後再將這些物資轉賣牟利，並將非法所得換成260條金塊與7筆不動產。

檢警在搜索周約瑟的住處與倉庫時，驚訝地發現裡面堆滿了各式昂貴補藥，另由於查獲的金條數量過於驚人，檢調在移送證物時，甚至還出動了荷槍實彈的霹靂小組全程戒護，避免發生意外。目前周約瑟的太太及涉案的中醫師均已坦承犯行，檢察官對兩人給予緩起訴處分，然而主謀周約瑟本人仍否認部分指控，態度並未軟化。北檢今日依刑法詐欺取財罪及業務文書登載不實罪將他起訴，並聲請沒收2800萬餘元的犯罪所得。

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」