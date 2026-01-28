12年愛心長跑！房仲加盟四品牌攜手創世基金會 助台南植物人家庭寒冬圍爐

房仲加盟四品牌台南區經管會連續12年力挺「寒士吃飽30」活動，讓植物人家庭在寒冬中享用溫暖的年菜。(圖片由永慶房產集團提供)

幫助弱勢植物人家庭安心過度新年，永慶房仲企業台南區經管會連續12年響應「寒士吃飽30」活動，今年贊助10萬元給創世基金會台南分會，讓更多植物人家庭可以在農曆春節時享用熱呼呼的豐盛年菜。1月23日房仲品牌台南區經管會幹部們更與創世基金會志工一同探訪植物人家庭，送上愛心年禮與紅包，給予他們滿滿的關愛與祝福。

愛心不因市況降溫 連續12年支持「寒士吃飽30」

根據創世基金會統計，照顧一位植物人，每月花費約5至7萬元，開銷龐大，導致很多家庭對於年節圍爐餐食難以負擔。為了讓植物人家庭能在寒冬中享用溫暖的年菜，減輕生活壓力，創世基金會每年舉辦「寒士吃飽30」活動，盼社會大眾伸出援手，讓弱勢家庭也得以享用豐盛的年夜飯。

深知植物人家庭長期照護艱辛的民間慈善基金會董事呂啟綸表示，房仲企業四品牌台南區經管會已經連續12年力挺「寒士吃飽30」活動，雖然近期房市交易量下修，但同仁們的愛心依舊不落人後，總計募集到10萬元支持創世基金會台南分會，讓更多植物人家庭感受到社會的溫暖。

房仲加盟四品牌台南區經管會幹部們與創世基金會志工一同探訪植物人家庭，送上愛心年禮與紅包(圖片由永慶房產集團提供)

親訪弱勢家庭 拋磚引玉盼各界填補「三成缺口」

另一方面，在地房仲企業加盟四品牌幹部們也親自參與植物人家庭訪視。台南區經管會長蔡武霖指出，近期受強烈冷氣團影響，氣溫轉為嚴寒，植物人平日就需要有人細心照顧，寒冬中更要加倍留意，無論是照護者或植物人都很辛苦，我們希望送上的年禮與紅包，能溫暖這些家庭。

另一房仲品牌台南區經管會長謝旺瑋則提到，「寒士吃飽30」活動準備了開運好食雞、御品佛跳牆等7道加熱即食年菜，將在農曆年前發送給這些植物人家庭，讓他們可以在除夕夜團圓圍爐、享用美食，然而目前活動經費還有3成左右的缺口，期望藉由我們的拋磚引玉，號召更多民眾、企業慷慨解囊，一起傳遞愛與關懷的力量。

房仲加盟四品牌台南經管會贊助10萬元給創世基金會台南分會，助植物人家庭過好年。(圖片由永慶房產集團提供)

實踐社會責任 讓誠實與公益成為在地標誌

以誠實為企業精神的房仲品牌，除了提供給消費者買賣房屋上誠實且優質的服務外，並號召旗下加盟四品牌支持全台的在地公益活動，以實際行動回饋社會，積極落實企業社會責任，傳遞正面能量給台灣社會。

房市寒流擋不住愛心暖流！房仲四品牌連12年力挺創世 助寒士溫馨圍爐

