12年慈善「每月一愛」不間斷行善144場 理事長謝慧謹卸任交棒

【記者范文濱／桃園報導】

秉持「每月一愛、習慣行善」核心理念，「桃園市圓夢愛心關懷協會」持續12年持續深耕公益，累積144場愛心行動，落實陪伴與穩定付出的公益精神，今日在桃園區鉑宴餐廳舉辦第三屆第一次會員大會暨新卸任理事長交接典禮，由卸任理事長謝慧謹正式交棒給新任理事長劉啟吉，象徵協會邁入全新階段，公益使命持續向前推進。



▲立委萬美玲（圖右）深切肯定卸任理事長謝慧謹（圖左）持續12年不間斷的行善精神。（圖╱記者范文濱攝）

卸任理事長謝慧謹回顧12年歷程指出，協會並非一年一次或半年一次投入公益，而是堅持「每一個月都要做一件好事」。每場公益行動從企劃、募款、執行到後續核銷與成果審核，幾乎皆由團隊親力親為，每月需審核兩、三百件文件及感謝狀，確保捐款專款專用，不浪費任何資源，也不辜負社會大眾長期信任。



▲卸任理事長謝慧謹（見圖）感謝團隊的全力支持並回憶持續12年不間斷的行善，更鼓勵此善心義行能持續延續。（圖╱記者范文濱攝）

在具體成果方面，謝慧謹表示，協會12年間完成144場公益行動，並捐贈三輛救護車至醫療與救災資源匱乏地區，包括台東大豐、綠島及蘭嶼。其中，綠島救護車為當地啟用以來首輛全新救護車；蘭嶼救護車則於去年12月正式捐出，汰換服役超過18年的老舊車輛，對離島居民的緊急醫療救援具有關鍵意義。



▲桃園市圓夢愛心關懷協會大合照。（圖╱記者范文濱攝）

謝慧謹也分享一段城鄉交流經歷。當年帶孩子前往台東參與熱氣球活動時，雖多方建議改至隔日清晨進行，她仍堅持第一天完成，因孩子清晨七點就從桃園出發、舟車勞頓，若延後活動將無法充分休息。最終活動順利完成，隔日開始因天候不佳連續多日無法飛行，讓團隊更加體會她以孩子為本的用心。

她表示，自己長年信奉觀世音菩薩，這段體驗讓她更加確信，公益的核心在於善念與同理心，這也是支撐她十二年來面對募款壓力與執行挑戰仍堅持前行的動力。

謝慧謹強調，協會能走到今天，靠的是無數夥伴在不同崗位上默默付出與長期陪伴的成果。她期盼協會在未來的日子裡持續凝聚善的力量，守護與延續這份得來不易的公益成果。她也以「台灣之所以美麗，是因為有一群人，一場一場把愛做出來」勉勵所有夥伴，並邀請社會各界持續參與，讓愛心行動走得更遠、更久。

新任理事長劉啟吉表示，能接下這份重責大任，內心充滿敬意與感謝。他肯定謝慧謹理事長12年來的無私奉獻，奠定協會穩固的公益方向與制度基礎。劉啟吉指出，未來將持續深化制度與組織運作，結合更多社會資源與年輕力量，擴大服務層面與影響力，讓「每月一愛」精神持續延續。

