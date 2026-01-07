12年未調整！跨行轉帳手續費15元 金管會鬆口了「可望調降」

即時中心／徐子為報導



台灣金融業至今已12年未調整銀行跨行轉帳手續費，今（7）天立委質詢時，關切銀行業獲利持續創新高，是否應考慮調降手續費。對此，金管會主委彭金隆表示，可合理進行研議，會去了解跨行轉帳目前狀態，但也坦言，要兼顧業者經營必要成本。





立法院財政委員會本周輪值召委是民進黨籍李坤城，今天議程是邀金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲、國發會就「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」進行專題報告。



金管會官員表示，之後會先找業者來了解現況，看看跨行轉帳費用是否有下降的空間；不過也補充說明，現行台灣Pay進行小額跨行轉帳，都是免手續費。



民眾黨籍立委黃珊珊指出，銀行很多收益來自利息、手續費收入，銀行獲利每年都有成長，不過很多電子支付轉帳根本不用手續費；如今民眾每年跨行轉帳需求遽增，但跨行轉帳金額千元以上仍要收手續費15元，詢問是否有機會調降。



彭金隆表示，會去了解目前狀態，但當然也要兼顧業者經營必要成本，金管會重視消費者權益議題，將研議相關措施。





