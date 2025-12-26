12年要花4030億！藍白推兒童「未來帳戶」衛福部不看好：應優先照顧弱勢

記者簡浩正／台北報導

鄭麗文、黃國昌共同宣布推出「台灣未來帳戶」。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

國民黨與民眾黨共同宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」特別條例，替每名12歲以下兒童設下帳戶，初始存入5萬元，政府每年相對加碼1萬，孩童18歲時可領回33萬元，盼能挽救低迷的生育率；對此，衛福部回應從2017年起，就推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要是幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少，一起存人生的第一桶金。呼籲政府資源有限，應針對不同家庭經濟狀況做差異化設計，落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神。

據悉，藍白草擬的台灣未來帳戶特別條例草案，明定適用對象為設籍台灣的0到12歲孩童，共約226萬人，政府將為12歲以下孩童每人先存入5萬元，每年再存入1萬元，第一階段試辦13年，家長也可相對提撥；至於帳戶所有權人為孩童本人，運作方式比照勞退新制個人帳戶。

草案明定財源來自政府年度預算、累積歲計賸餘或舉債等，孩童成年後提領這筆錢，可用於高等教育、創業或技能投資與首次購屋自備款；基金初始規模為1130億元，投資標的為台股大盤為主，不得限定特定產業、概念或開槓桿。

衛福部社工司發出聲明表示，對於國民黨和民眾黨提出，政府一次性提供12歲以下兒童，每人5萬元種子基金的構想，需要更全面審慎評估。以2024年底全國約237萬名12歲以下兒童來算，初期經費就超過1,185億元，若未來每年仍需為新增的同齡人口編列經費，每年再提撥1萬到12歲，12年為2844億，合計經費約需4030億元。加上「財劃法」修法後，中央政府明年總預算就需要舉債近3,000億元，相關的財源安排和後續的財政影響，都不能不謹慎衡酌。

尤其，在野黨這項方案，沒有針對不同家庭的經濟狀況做差異化設計，政府資源有限，應該優先照顧更需要支持的孩子，落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神。

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐說明，衛福部從2017年起，就推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要是幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少，一起存人生的第一桶金。該政策由政府跟家長「1:1提撥」，幫孩子一起存，在18歲時可以有第一桶金，搭配教育部在國教與高教系統在學費上的各項政策，期能反轉弱勢家庭的結構困境，讓年輕世代的每一位未來國家的主人翁，在升學、就業或準備獨立生活時，有一個起點及競爭力。



楊雅嵐也提到，政策執行8年來已經有3萬8892名孩子開戶，開戶率大約66%，累計存款超過32億元，實際幫助了許多經濟較為弱勢的家庭，也鼓勵家長一起為孩子的長期發展做準備。



衛福部也表示，沈發惠以及郭國文委員，10月31日在立法院院會質詢行政院卓榮泰院長時，也提出「全民兒童帳戶」的相關構想，11月28日，張雅琳委員在質詢時，也有相關倡議，都是希望透過制度設計，給孩子和家庭一個比較長期、穩定的支持。當時卓院長已回覆，會審慎評估政策目的、制度設計，在兼顧整體財政狀況的前提下，持續研議可行性。而昨天也有立委提出「轉大人ETF」的想法，建議政府跟家長在孩子成長過程中一起投入，用長期投資的方式，幫孩子累積成年後的基本資產。

面對少子女化所帶來的結構性挑戰，政策關鍵更在於「資源怎麼用、先照顧誰」。未來將持續以「全生命歷程」與「社會投資」視角，從托育、居住、教育及職場支持等多面向，打造更友善的成家與育兒環境。

對於朝野各界提出的兒少帳戶建議，樂見跨黨派用更全面審慎的角度，共同為民生議題努力，但更期盼能夠加速預算審查，讓資源優先用在最需要幫助的家庭，以確保政策實質效益。

