12年連生6胎！37歲芭樂農歡喜晉升「6寶爸」 婦產醫讚：彰化最強夫妻

記者潘靚緯／彰化報導

溪州一名37歲芭樂農，婚後與妻子育有3男2女，近日迎來第6胎男寶寶。(圖／翻攝畫面)

經濟壓力沉重，加上育兒成本增加，造成許多年輕世代不敢生育，不過彰化溪州一位種植芭樂的農民王睿泉，與妻子結婚12年，陸續生下3男2女，日前再度「添丁」喜獲第6胎寶寶，被喻為彰化最強夫妻，鄉長特地獻上大紅包，表揚夫妻倆

「逆境求生」、「增產報國」的勇氣。

王姓夫妻生下4男2女晉升6寶爸媽，大兒子已經12歲。(圖／翻攝畫面)

37歲的王睿泉與29歲的妻子周家沄，在溪州種植4公頃的芭樂，12年前結婚不久就生下長子，目前就讀小學6年級，3年後再生1女，就讀小學3年級，接下來平均每年生一胎，日前再添一名男丁，夫妻倆共育有4男2女。皓生醫院長蔡宗冀表示，國人平均每個家庭生約0.8至0.9個寶寶，王家連生6個，超出平均值7.5倍，大大提升生育率，大讚夫妻倆是「彰化最強壯的男人」與「彰化最強女人」。

晉升6寶媽的妻子表示，一切都是「順其自然」，先生則表示，當然會有點擔心孩子生得多，未來養育費、教育費的龐大負擔，雖然壓力大，但他樂觀以對，相信「孩子自會帶財」，加上跟爸媽當年也是生養6個孩子的「過來人」，如今跟他們住在一起，幫忙照顧分攤養育的責任，讓夫妻倆沒有後顧之憂。

12年連生6寶增產報國，王姓芭樂農與妻子被封彰化最強夫妻。(圖／翻攝畫面)

6寶爸也分享教養育兒的撇步，他認為把小孩當朋友對待，親子互動會比較融洽，有時候會跟大兒子大女兒用「商量」的語氣表達，避免太過嚴厲的管教，讓小孩認為在碎念而產生反感，進而產生親子衝突。

溪州鄉長江淑芬表示，看到王家夫婦即使生活不富裕，卻很有勇氣連生6胎，她個人特別送上2萬元紅包，她表示鄉公所力挺年輕家庭，特別制定新的生育補助條例，只要新生兒及父母其中一人設籍溪州鄉，並符合鄉內生育補助辦法，第一胎補助6000元，第二胎補助12000元，第三胎補助18000元，王家的第6個寶寶，可獲3萬6000元補助，另外縣府也有3萬元的鼓勵生育獎金。

