12年首見春節前未進流感流行期 疾管署：日、韓疫情升溫別鬆懈

疾管署今（10）日召開例行記者會。游騰傑攝



疾管署今（10）日表示，上週類流感門急診就診計11萬870人次，較前1週下降6.9%，出現12年來第一次在農曆春節前都還沒進入流行期的情況，不過，疾管署也提醒，鄰近國家疫情升溫，國內仍須提高警覺，留意流感防護。

疾管署進一步表示，目前全球流感活動度下降，主要流行A型H3N2；鄰近之韓國及日本疫情上升，中國處中度流行。國內流感未達流行閾值，社區流感病毒以A型H3N2占比為高，B型占比持續上升。而在公費流感疫苗部分，目前已接種數約673.5萬人次，全國疫苗尚餘約9.3萬劑。

廣告 廣告

疾管署說明，因近日寒流來襲且臨近春節連假期間，民眾返鄉團聚及旅遊活動頻繁，呼吸道傳染病傳播風險增加，而目前流感疫苗剩餘量有限，且疫苗接種後約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，尤其是65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群儘速於春節連假前接種新冠及流感疫苗，健康過好年。

疾管署指出，為兼顧民眾農曆春節期間傳染病就醫需求及急重症醫療量能與品質，獎勵急救責任醫院於初一至初三開設傳染病特別門診，可診治呼吸道及腸胃道等多項傳染病。依各地方衛生局2月6日回報結果，配合開設特別門診醫院共計163家，規劃開設約1,372診次，高於往年開設診次。

依據疾管署監測資料顯示，上週類流感門急診就診計11萬870人次，較前1週下降6.9%；另上週新增32例流感併發重症病例及3例流感併發重症死亡。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

據統計，這波流感季累計529例重症病例及97例死亡，其中重症病例以65歲以上長者占60%及具慢性病史者占82%為多，84%未接種本季流感疫苗。全球流感陽性率下降，惟鄰近韓國及日本近期呈上升趨勢，韓國流行B型、日本為H3N2及B型共同流行。此外，亞、歐、北非、美洲及加勒比海地區之部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，中美洲為H3N2及H1N1共同流行。

疾管署提醒，目前流感疫苗剩餘量有限，建議民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間，另尚未接種本季新冠疫苗者可把握1月1日至2月28日擴大接種期間儘速接種；此外，肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗同時接種於不同部位，亦無須間隔任何時間接種。

疾管署呼籲，近期氣溫變化大，提醒民眾加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。另疾管署今年1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

更多太報報導

以為是流感…12歲男童發燒就診 醫師一拉褲管急喊「快衝急診」

雲林再爆禽流感 魚塭亂丟316隻死鵝！防疫所撲殺1626隻

春節出國前先看這！疾管署點名4大疫情要小心