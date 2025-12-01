12度冷空氣週三殺到！北台急凍轉濕冷 最冷時段曝光

根據中央氣象署最新資料顯示，今日桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨。清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起將轉為多雲到晴。目前各地夜晚清晨仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差稍大。

氣象專家吳德榮表示，明日東北季風影響，迎風面水氣略增，大台北、東半部轉有局部短暫降雨機率，氣溫略降。週三起東北季風增強並挾冷空氣南下，桃園以北、東半部將有局部短暫雨。週四、週五水氣略減，迎風面大台北、東半部仍有局部短暫降雨機率。

廣告 廣告

林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，週三白天強冷空氣就會抵達台灣，週三晚間至週四清晨將是此波降溫最顯著時段。北部及宜蘭地區天氣明顯轉涼，其它地區氣溫亦有下降趨勢。根據氣象署月長期天氣展望資料，12月3日至6日之間會有較為顯著的降溫現象。

吳德榮進一步分析，週三起氣溫明顯下滑，北台灣平地最低溫約可降至12度，台北測站約可降至15度，與上一波近似。雖未達大陸冷氣團等級，但北台灣明顯轉冷，民眾應注意保暖。週六、週日東北季風減弱，水氣減少，迎風面東半部偶有局部短暫降雨機率，各地氣溫將逐漸回升。

關於離島天氣，澎湖多雲短暫雨，21至24度；金門晴時多雲，18至23度；馬祖晴時多雲，17至20度。氣象署提醒，東北風增強，苗栗至台南、恆春半島沿海地區及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，沿海活動請留意安全。

另外，輕颱天琴在南海減慢打轉後，未來有向西南逼近越南並逐漸減弱趨勢。下半週菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，將循天琴動向，通過菲律賓中部進入南海，一路西進，對台無威脅。

更多品觀點報導

北極異常暖變！霸王級寒流恐重演？氣象署：下週強冷空氣報到

今年冬天霸王級寒流重現？鄭明典曝罕見巧合

