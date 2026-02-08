12張珍稀古地圖雲林虎尾現身 帶領民眾了解台灣歷史

竹山正覺寺顧問團副團長張敦智特別介紹大日本雄辯會講談社1935年出版的「非常時國防一覽—東亞太平洋地圖」。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府與台灣公益CEO協會，邀請專門研究文史、文化資產的竹山正覺寺顧問團副團長張敦智，將珍藏12幅古地圖及各國馬年紀念幣在虎尾出張所所長宿舍展出，其中還有配合目前虎尾製糖期間五分車載運特色，所展出1946年台灣鐵路地圖，珍貴無比，就連日本遊客欣賞也驚嘆「更了解台灣過去歷史」。

54歲張敦智長期投入台灣古文書、古地圖與錢幣學研究，收藏與研究經驗逾40年，典藏台灣及相關歷史古地圖超過千件，年份橫跨了清朝同治至台灣戰後皆有。他表示，此次將珍藏12幅古地圖展出，由於目前是虎尾糖廠製糖期，可見到五分火車在鎮內穿梭的奇景，因此策展時，更是拿出1946年台灣全省鐵道圖。

展場上更展出近30年來各國馬年紀念幣。(記者李文德攝)

張敦智表示，該張地圖是戰後「中華民國國民政府」接收台灣後，由台灣行政長官公署所發行的第一張官方的台灣地圖，詳細呈現台灣當時鐵路路徑，更可以呼應糖業文化路徑，因此具有代表性。另外還有大日本雄辯會講談社，1935年出版的「非常時國防一覽—東亞太平洋地圖」，此張地圖背景是盧溝橋事件開戰前2年，整個環太平洋國家兵力分布圖，這張當時為日本機密文件，不對外公開。

張敦智指出，除了古地圖外，他更將近30年來台灣、中國等國家發行的馬年紀念幣，盼此次展覽能夠讓民眾走入探訪歷史。

雲林縣政府與台灣公益CEO協會，邀請專門研究文史、文化資產的竹山正覺寺顧問團副團長張敦智(左)，將珍藏12幅古地圖展出。(記者李文德攝)

協會秘書長林淑娥表示，策展人長期投入台灣古文書與古地圖研究與典藏，具備深厚學術基礎與策展實務經驗，盼將艱深史料轉化為大眾可閱讀展覽內容，盼兼具深度與可親近性；文觀處長謝明璇表示，此展為「博物館與地方文化館運籌計畫」重要成果，展覽即日至3月29日展出，有興趣的民眾新年走春可前往觀賞。

