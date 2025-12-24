12強中華隊奪世界冠軍！獲頒體育運動精英獎特別獎

12強台灣隊團隊獲得精英獎特別獎。（圖／運動部提供）





運動部今（24）日於臺北表演藝術中心球劇場舉行「114年體育運動精英獎頒獎典禮」。

行政院卓榮泰院長表示，每一次參加運動相關活動都感覺到熱血沸騰，體育運動是促進國人健康、國家團結的核心力量，將持續從政策與預算全方位支持選手，並積極布局 2026 年世界棒球經典賽與名古屋亞運等重要國際賽事，讓世界再度看見臺灣。

行政院卓榮泰院長頒發本屆終身成就獎，由蔡崇濱先生兒子蔡瀚文先生代表領獎；並頒發特別獎予十二強棒球賽中華代表隊。

此外，精英獎頒獎典禮揭曉結果，最佳男運動員陳傑憲、最佳女運動員黃筱雯、最佳教練曾豪駒、最佳運動團隊中華女子拔河隊、最佳新秀運動員江靜緣、最佳運動精神獎周天成。

運動部李洋部長表示，「所有得獎事蹟不單是肯定運動員或教練的競技成就，更是他們對臺灣運動的卓越貢獻。」李洋部長感謝今年在各大國際賽事中創造佳績的選手與教練，並期盼他們的拚搏精神持續在國際大放光芒，成為典範。

