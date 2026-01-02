12強冠軍之路紀錄片特映 新北邀球星陪基層看見榮耀

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府2日舉辦「新北應援臺灣最強—12強冠軍之路紀錄片特映會」，邀請職棒傳奇球星「山羊兄弟」周思齊、陳冠任，以及國家隊教練團林瀚、呂祐華，與新北8所基層棒球隊學童走進影城，共同回顧中華隊奪冠的熱血時刻。

圖／「新北應援臺灣最強—12強冠軍之路紀錄片特映會」，邀請職棒傳奇球星及國家隊教練團，再次見證臺灣棒球最令人感動驕傲熱血的時刻。（新北市政府體育局提供）

新北市長侯友宜表示，這部紀錄片不僅記錄臺灣棒球站上世界舞台的榮耀，更象徵堅持、團隊與不放棄的精神，希望透過活動讓基層小球員近距離感受冠軍歷程；此外，相信小球員只要繼續堅持努力，未來也會踏上屬於自己的冠軍之路。

特映會前特別邀請「山羊兄弟」隊長周思齊，以及球員陳冠任，國家隊教練林瀚、呂祐華，分享投入棒球運動的心路歷程；侯友宜也感謝多位出身新北的棒球好手長年努力付出，不僅帶動地方棒球風氣，更在國際賽場打出臺灣名號，讓世界看見臺灣的實力與韌性。

侯友宜指出，新北市長期深耕成人及三級棒球體系，培育出許多優秀選手；本屆12強國家隊陣容中，就有5位來自穀保家商、2位來自新北市成棒隊，展現基層扎根的成果，也勉勵在場小球員持續精進球技、重視團隊合作，未來必能發光發熱。

體育局局長洪玉玲補充，新北市三級棒球發展蓬勃，今日特別邀請穀保家商、秀峰高中、鶯歌工商、福營國中、新泰國中、民安國小、德音國小及土城國小親師生一同觀影，感受比勝負更動人的運動精神；球星們也勉勵孩子們不要因外界質疑而退縮，勇敢面對辛苦訓練，長期累積終將迎來豐收。

此外，市府預告將於3月5日至8日在新北市民廣場舉辦「新北應援，臺灣最強！」棒球直播派對，邀請球迷穿上球衣、揮舞加油棒，一同為 Team Taiwan 加油；更多活動的資訊，可至「新北運動聚點」Facebook 粉絲專頁查詢。

