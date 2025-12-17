12強冠軍捕手林家正等7人 捐195個簽名球義賣助彰化家扶

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化家扶中心愛心園遊會將於12月21日登場，今年將有棒球好手林家正等7位共捐195個簽名球義賣，12強冠軍捕手林家正，還加碼捐出3個簽名捕手手套。原來，背後牽線者是家扶員林館建築師郭信志，當這7位好手在澳職打球，曾住在贊助商郭信志位於奧克蘭住處，當郭信志一提議，球員馬上就熱情響應！

郭信志指出，這次簽名球與手套愛心義賣，都是他與彰化家扶，還有職棒選手的緣份。他知道彰化家扶每年都會辦理愛心園遊會，他剛好是家扶員林館建築師，所主持「築跡建築」事務所也是澳職2022-2023的年度贊助商，2023年除夕夜招待澳洲職棒的奧克蘭巨蜥隊的台灣球員與球隊後勤人員在奧克蘭共進年夜飯，也提供自家住所讓台灣選手入住好幾個月。

當郭信志向林家正等人提出簽名球義賣想法時，立刻獲得球員點頭同意，林家正還加碼3個簽名的捕手手套，希望這筆愛心義賣能夠幫助家扶兒，也讓家扶兒學習球員奮戰精神。

彰化家扶中心王震光表示，愛心園遊會將於12月21日上午9點在彰化師大寶山校區登場，簽名球義賣也同步進行，旅美好手林家正簽名手套的義賣價為1萬元、簽名球為2000元，另樂天桃猿林子偉簽名球為1500元，中信兄弟余謙、林暉盛，味全龍張景淯、翁瑋均，樂天桃猿蔡鎮宇等人簽名球為1000元。也感謝郭建築師包場《冠軍之路》，將於明年招待120位家扶親子去看電影，一起為中華隊加油。

彰化家扶中心愛心園遊會將義賣簽名球，已收到林暉盛(由左至右)、林子偉、余謙等球員的簽名球。(記者劉曉欣攝)

