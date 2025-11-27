「12強冠軍賽」電影華麗卡司曝！他演林家正拍到全身傷

世界棒球12強賽總冠軍電影《絕勝》演員，胡智強（左起）、張庭瑚、王識賢、導演姜瑞智、導演王維明、鳳小岳、宋柏緯、陳泰河，與球員莊昕諺共同合影。（圖／瀚草文創）





姜瑞智與王維明聯手執導棒球電影《絕勝》（Team Fantastic）今（27）日於樂天桃園棒球場舉辦媒體探班記者會，現場公佈重磅主演卡司，由張庭瑚飾演「心靈捕手」的旅美球員林家正，宋柏緯飾演世界棒球12強「台灣隊長」陳傑憲，陳泰河飾演王牌左投「玉米」林昱珉，而率領中華隊的先發投手陳柏清，由金馬獎最佳新演員獎胡智強擔任。

電影《絕勝》今公布4位新卡司，胡智強（左起）飾演陳柏青、張庭瑚飾演林家正、宋柏緯飾演陳傑憲、陳泰河飾演林昱珉。（圖／瀚草文創）

陳泰河飾演投手林昱珉，要從原本的右投練成左投，分享拍攝期間團隊有營養師和健身教練幫大家打造專業訓練菜單，從原本的右投練成左投，在家裡也會甩襪套練習投球，身上的刺青則是紋身貼紙：「讓我們的體型更接近球員一點！」

電影《絕勝》4位新卡司，胡智強（左起）飾演陳柏青、宋柏緯飾演陳傑憲、張庭瑚飾演林家正、陳泰河飾演林昱珉。（圖／瀚草文創）

胡智強飾演投手陳柏清，同樣必須練左投，他透露自己跟陳柏清當兵時是同梯：「我們當兵時某次一起走在路上，他還有跟我說『你不覺得我們長得很像嗎？』」但兩人退伍後就沒有再聯繫，胡智強還笑說：「我有傳訊息跟他講（我演他），但他到現在都還沒回我。」

張庭瑚飾演捕手林家正，每天上戲都要耗時2小時黏鬍子，下戲又要花費1小時卸妝，坦言要呈現真實人物有一定壓力，加上自己是內向I人：「他跟我的個性不一樣，他是在球隊會發聲鼓勵大家！」雖然也沒有跟本人見過面，但會努力去模仿他長年旅外的說話方式，拍攝時左手被球砸到印上球的縫線，大拇指、膝蓋都受傷。電影《絕勝》預計2026年暑假檔期上映。



