12強冠軍風光再現！陳傑憲入圍運動精英獎 中華隊獲特別獎
運動部今（6）日公布114年體育運動精英獎6大競賽獎項入圍名單，包括「最佳男運動員獎」、「最佳女運動員獎」、「最佳教練獎」、「最佳運動團隊獎」、「最佳新秀運動員獎」及「最佳運動精神獎」，同時揭曉「終身成就獎」與「特別獎」的得主。
「終身成就獎」得主為今年已故蔡崇濱先生，他在人生最後一哩路仍念茲在茲推動體育運動，其卓越貢獻獲得評審委員一致認同。
而讓全臺人民在2024年11月27日熱血沸騰的12強棒球賽中華代表隊勇奪冠軍的佳績，則榮獲「特別獎」，以表彰他們讓全國人民為之瘋狂，再掀棒球熱潮，獲得無與倫比的榮耀，實至名歸。
運動部於今年9月9日成立，2025年也迎來我國體壇豐收的一年，在國際賽場上，中華健兒展現優異競技實力，在2025成都世界運動會與2025萊茵魯爾世界大學運動會均創下亮眼佳績。
更動人的是，在2025雙北世界壯年運動會的熱血舞臺上，眾多中壯年選手以他們的親身征戰，為終身運動的「運動精神」寫下令人感動的篇章。
這些璀璨奪目的戰績打造了本年度體育運動精英獎的入圍名單，這份名單有汗水、有淚水、也有更多的榮耀，都將呈現在國人面前。運動部部長李洋表示，過
往以選手身分參與精英獎，並有幸榮獲2次最佳運動團隊獎，這次首度主辦精英獎，別具意義。今年精英獎各獎項（除終身成就獎外）評選事蹟期間為113年10月1日起至114年9月30日止，包括各機關推薦及媒體推薦，共計102件參加評選。
「終身成就獎」旨在表彰對我國體育運動奠基與推展有巨大貢獻的巨擘，今年獲此殊榮的蔡崇濱先生一生深耕體育教育與排球運動，在排球培訓貢獻及世代傳承寫下不朽傳奇。
細數蔡崇濱先生曾任國立成功大學男排教練，一手開創1974年大專盃三連霸盛世，並帶領成大女排隊連續奪冠，更指導民德國中女排隊勇奪1984年瑞典戈夏盃冠軍等國際頂尖佳績。
他在學術上發表超過200篇論著，並擔任國家代表隊訓輔與運科委員，擘畫培訓制度，推動國際交流。蔡崇濱先生身兼悍將、教練、學者多重身份，其嚴謹治學與利他胸襟，即使燃燒到生命的最後一刻，仍不忘終身志業，對臺灣體育發展、人才培育與競技水準提升，留下永遠的典範。
本年度「特別獎」的得主是為臺灣創造奇蹟的12強棒球賽中華代表隊。中華隊在組軍之初，無懼外界質疑，畢竟這支隊伍集結超過半數未參加一級國際賽經驗的新銳悍將，並由首次執掌國家隊兵符的曾豪駒總教練領軍，即使晉級都被視為極嚴峻的挑戰。
然而，選手們在場上燃燒鬥志、發揮超高水準，憑藉鋼鐵般的意志與絕佳的默契，一路過關斬將，最終勇奪2024年第3屆世界棒球12強的冠軍金盃。
這座世界冠軍的熱潮瞬間點燃全國人民的運動激情，不僅重新展現臺灣棒球的熱血與實力，更極大化提升國家棒球的榮耀與國際能見度。
精英獎入圍6大競賽獎項亦是巔峰對決。在「最佳男運動員獎」入圍名單中，聚集了世大運表現亮眼的羽球好手丁彥宸、射箭強手湯智鈞、高爾夫悍將俞俊安、十二強MVP「臺灣隊長」陳傑憲，及蹲舉破世界紀錄的舉重好手楊森。
「最佳女運動員」舉重好手陳冠伶、田徑不敗陳彩娟、寫下世大運體操歷史的陳瑞安、拳擊金牌女將黃筱雯，及滑輪溜冰新星劉巧兮，皆刷下亮眼成績。
運動員成功背後，更少不了入圍「最佳教練獎」的曾豪駒、劉宗泰、劉展明、鄭焜杰和賴敏男教練，他們以專業的戰術，打造出在國際賽場上叱吒風雲的優秀選手。
「最佳運動團隊獎」則體現團結的巨大力量，由摘下首座世界冠軍的12強中華棒球代表隊、雨中奮戰且創下世界運動會6連霸的中華女子拔河隊、射箭世錦賽奪金的中華射箭女子團體，及世界大學運動會表現亮眼的桌球男子團體，及跆拳道品勢女子團體共同角逐。
而「最佳新秀運動員獎」入圍者，則預告臺灣體壇璀璨新星爆發力！包括跆拳道女將王婕菱、田徑鉛球投擲霸氣的江靜緣、國際擊劍賽中以神速攻防突圍的李讓、射箭世界盃一鳴驚人的許芯慈，及桌球新星陳忞昕等潛力新秀。
「最佳運動精神獎」入圍者包括不屈不撓的中華女子拔河隊、永不放棄且全力奮戰，只為作孩子榜樣的周天成、88歲「噴射機阿嬤」的田徑好手林潘秀雲、97歲「水陸兩棲」的田徑及游泳好手唐成瑤，及展現堅韌帕運精神的地板滾球好手陳銘哲硬是要得。
運動部表示，將邀請今日公布的入圍及得主名單於114年12月24日（星期三）下午2時出席頒獎典禮，為得獎者喝采與共享榮耀。
