12強冠軍 中華隊 體育精英獎大贏家

體育運動精英獎頒獎典禮，行政院長卓榮泰（左4）頒發特別獎給2024世界12強棒球賽中華隊，包括中職會長蔡其昌（右）、總教練曾豪駒（左3）、「台灣隊長」陳傑憲（左2）等人代表受獎。 （中央社）

記者陳建興∕台北報導

體育運動精英獎24日舉行頒獎典禮，拿下世界12強棒球賽冠軍的中華隊為最大贏家，除了拿下特別獎，陳傑憲獲最佳男運動員、最佳教練為曾豪駒。拳擊好手黃筱雯獲選最佳女運動員。

2025體育運動精英獎頒獎典禮在台北表演藝術中心舉行，行政院長卓榮泰頒發終身成就獎及特別獎。他在致詞時表示，盼運動部長李洋持續擦亮運動部招牌。

終身成就獎由已故排球教練蔡崇濱獲得。他深耕體育教育與排球運動近50年，長期擔任國家代表隊訓輔與運科委員，由遺孀蔡黃秀喬及兒子蔡瀚文代表領獎。

特別獎則由世界12強棒球賽中華代表隊獲獎，包括總教練曾豪駒，以及「台灣隊長」陳傑憲在內共5名球員出席。

陳傑憲則是自2002年張誌家，2005、2006年的王建民，2013年的陽岱鋼後，第4名獲得最佳男運動員的棒球選手。談到明年的WBC世界棒球經典賽，他透露，自己目前身體狀況還不錯，所有的調整都按部就班的在節奏上，接下來就是希望提升訓練強度後，還可以維持好狀態。

曾豪駒帶領中華棒球代表隊在去年搶下世界12強棒球賽冠軍，獲得精英獎最佳教練。對於明年的WBC，他透露，目前就是和國外的球團持續溝通，整個過程中也接受到選手的意願，接下來就是把這些球員整合到最好，持續複製過去成功的經驗。

黃筱雯靠著拿下今年利物浦WB世錦賽金牌，獲選最佳女運動員，也是此項目連續2年由拳擊運動員獲獎。她因在日本移地訓練，來不及親自出席領獎。但黃筱雯透過代領獎的叔叔表示，「最感謝劉宗泰教練，不論我在低潮或者瓶頸，都會帶領我勇於突破。能拿獎是很大的肯定，感謝一直默默支持我的家人，如果不是叔叔代領，我在台上肯定又會大哭一場。」