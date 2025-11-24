12強冠軍一周年！紀錄片《冠軍之路》MV、海報曝光 峮峮也亮相

台灣棒球紀錄片電影《冠軍之路》於24日舉行發布記者會，分享12強棒球賽奪冠一周年的拍攝歷程與成果。該片耗時9個月，跨越台、日、美三地拍攝，訪談近70位受訪者，整理超過300小時的影像素材。記者會上，除了啦啦隊女神峮峮、主題曲演唱者楊大正外，12強總教練曾豪駒、中華職棒會長蔡其昌以及導演龍男・以撒克・凡亞思等人皆出席，共同回顧這段令台灣人感動的棒球奪冠歷程。

峮峮出席《冠軍之路》記者會。（圖／TVBS）

在記者會上，滅火器樂團主唱楊大正分享了演唱主題曲《今天的我》的心路歷程。他表示在觀看影片剪接時，當天就落淚了4至5次，而這也讓他感到壓力減輕許多。楊大正希望能透過音樂將這段旅程保留下來，把這份感動分享給大家。

啦啦隊女孩峮峮也在記者會上表示非常激動。她認為雖然過了一年，許多細節和深刻的過程可能有些模糊，但那份感動仍會一直存在。導演龍男・以撒克・凡亞思則描述了拍攝過程中的挑戰，他提到球隊在中南部集訓時，團隊盡量不打擾球員的情況下進行拍攝。此外，他們還前往美國拍攝林昱珉和林家正的畫面。

《今天的我》MV也在記者會上曝光。（圖／牽猴子提供）

《冠軍之路》的正式海報也在記者會上亮相，捕捉了陳傑憲轟出全壘打後繞場奔跑時在胸前比出的大大括號手勢。而先前發布的預告片已在各平台觀看突破50萬次，讓不少網友激動直呼「看到暴哭是正常的嗎？」。電影書的集資計畫也在短短6天內突破250萬元。《冠軍之路》1月1日全台上映。

