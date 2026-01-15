12強奪冠後迎經典賽 隊長陳傑憲談壓力

2026世界棒球經典賽（WBC）即將到來，12強賽奪冠後，Team Taiwan關注度水漲船高，外界期待與壓力同步放大。再度擔任台灣隊長的陳傑憲坦言，壓力一定存在，但身為選手，最重要的仍是學會承受、消化，專心投入比賽。

WBC台灣代表隊15日在國訓中心啟動第一階段集訓，首波有32名球員報到，正式展開備戰。首日練球氣氛，球員都感受相當不錯。

再度扛下台灣隊長重任的陳傑憲表示，職位本身並非重點，無論是否擔任隊長，只要穿上國家隊球衣，壓力就一定存在，關鍵在於如何面對與釋放，這也是每一位優秀、頂尖選手都必須學習的課題。

廣告 廣告

12強封王後，Team Taiwan受到關注更大。對此，陳傑憲直言，選手的本質仍是把注意力放回場上、專注比賽本身。陳傑憲：『(原音)因為12強的冠軍，那Team Taiwan的關注度就會越來越大，但我覺得選手本質就是在場上全心全意地去面對比賽，去投入比賽，然後不放棄的去面對比賽，那外界有什麼聲音對我們來說都不是重點。重點就是如何在場上如何專心地去面對強大的賽事，我覺得只是選手該做的事情，那如果一直要在乎外在的東西，我覺得會在乎不完。』

談到入選國家隊的心情，陳傑憲表示，只要穿上國家隊球衣，他就感到很榮耀，代表自己受到國家的肯定。至於可能在比賽舞台碰頭的大聯盟球星，他說若能進入正選名單，確實期待見到大谷翔平與李政厚，但也強調，與其說期待對決世界強敵，更珍惜能與台灣最頂尖的選手並肩作戰。

同樣投入集訓的捕手林家正，也對這次集訓充滿期待，盼望在新舊隊友交織下激盪不同火花。他說：「(原音)很期待這次比賽，也很榮幸能來中華隊，有很多熟悉的面孔，也有幾個從沒遇過的隊友，很期待這個團隊會產出怎樣的火花。」

剛被美職坦帕灣光芒指定讓渡（DFA）的旅美內野手鄭宗哲，則希望把握機會、有好的表現幫助球隊晉級。他表示自己的心態相當簡單，「就是準備好，不管穿什麼球衣，就是穿著球衣把球打好。」