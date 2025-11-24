12強奪冠滿周年！蔡其昌回味榮耀被酸「活在過去」 霸氣回擊：教練球員欠你嗎？

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

中華隊去（2024）年在世界棒球12強賽以4比0完封日本奪冠，這個讓台灣全國同歡的時刻迎來一週年。中職會長蔡其昌日前在社群發文紀念，卻遭酸民嘲諷「只會停留在過去」，甚至揶揄明年經典賽可能「出師不利」。面對酸言，蔡其昌罕見強硬回應，「教練球員欠你的嗎？」

中華隊去（2024）年在世界棒球12強賽以4比0完封日本奪冠。（圖／資料照）

去年11月24日，中華隊擊敗日本奪下首座12強冠軍，「TeamTaiwan」一度成為全民共同記憶，許多球迷至今仍難忘當晚的激動時刻。一周年之際，蔡其昌穿上Team Taiwan帽T在社群寫下：「11月24日，對全台灣的球迷來說，是一個非常重要的日子…我會穿上Taiwan的服飾，回到這令人感動與驕傲的一天。」貼文吸引大批球迷響應，有人甚至提議設立「臺灣棒球紀念日」。

廣告 廣告

然而，在熱情留言之間也夾雜冷嘲熱諷：「可以不要一直停留過去嗎？明年經典賽假設出師不利我看你怎麼繼續蹭？」讓蔡其昌忍不住反擊，「打不好就再努力就好，教練球員欠你的嗎？」直白語氣引發球迷力挺，認為適時回擊酸民「講得太爽快」。

對於外界議論，蔡其昌今（24）日上午再發文表示：「我想我應該要愛的教育，不酸那些生活不開心的人了，我們開心回味這一天就好。」態度放軟許多。

更多FTNN新聞網報導

黃子鵬改投台鋼！樂天忍痛放手 球團發文淚喊：投手群靈魂人物

費仔、龍恩點頭加入中華隊！旅美選手恐官辦熱身賽才能報到 教練團積極協調

世界盃籃球資格賽／台灣公布16人名單！林書緯首度入列 28日飛神戶與日本鏖戰

